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KDK balıkçıların yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 09:43 | Son Güncelleme

Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) balıkçılardan gelen başvuru sonucunda verilen tavsiye kararı, barınaklardan faydalanan balıkçıların yüzünü güldürdü.Akçaabat Merkez Su Ürünleri Kooperatifi ile Mal Müdürlüğü’nün kira sözleşmesinde yer alan barınakların büyük onarım ve esaslı tamir karşılığı her yıl hazineye gayri safi iradın yüzde 10’u nispetinde balıkçılar para yatırıyordu.

Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) balıkçılardan gelen başvuru sonucunda verilen tavsiye kararı, barınaklardan faydalanan balıkçıların yüzünü güldürdü.
Akçaabat Merkez Su Ürünleri Kooperatifi ile Mal Müdürlüğü’nün kira sözleşmesinde yer alan barınakların büyük onarım ve esaslı tamir karşılığı her yıl hazineye gayri safi iradın yüzde 10’u nispetinde balıkçılar para yatırıyordu. Balıkçılar bu meblağın gayri safi hasılat üzerinden değil işletmelerin mecburi giderleri düşüldükten sonra elde kalan net kârın yüzde 10’u üzerinden ödenmesi talebiyle KDK’ya başvurdular.
KDK gelen başvuru üzerine mevcut mevzuatı ve bu konudaki tüm mahkeme kararlarını inceleyerek sorumlu idare olan Milli Emlak Müdürlüğü’nden cevabı yazı istedi. Yapılan incelemeler neticesinde KDK gayrisafi irat kavramının açık tanımının yapılmasını, “safi iradın masraflar düşüldükten sonra elde edilen; safi hasılanın ise masraflar düşülmeden elde edilen gelir niteliğinde olduğunun kabulüyle”, yapılacak hesaplama üzerinden tahsilat yapılması hususlarında tavsiye kararı verdi.
Balıkçılar arasında heyecana sebep olan karara uyulursa balıkçılık sektörünün rahatlayacağı dile getirildi.

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