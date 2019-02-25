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KDK çalışanlarından kan bağışına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "Kızılay sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki faaliyetleriyle de Türkiye'nin göz bebeği"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kızılayın sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki faaliyetleriyle de Türkiye'nin göz bebeği niteliğinde olduğunu belirtti.

Şeref Malkoç ve Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) çalışanları, KDK binasında kurulan Kızılay standında kan bağışında bulundu.

Malkoç, burada yaptığı açıklamada, her yıl kurum çalışanlarıyla düzenli kan verdiklerini belirterek, personelin geçen yıl yaptığı gibi bu yıl da kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Kan bağışının önemini vurgulayan Malkoç, Kızılayın, vatandaşların yaptığı kan bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türkiye'nin en önemli kurumlarından olduğuna işaret etti.

Malkoç, "Kan vermenin her açıdan vatandaşlara faydası var. Hem kan verene sağlık açısından faydalı hem de kana ihtiyacı olan insanlara katkıda bulunduğu için çok faydalı. Kızılay sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki faaliyetleriyle de Türkiye'nin göz bebeği niteliğinde." ifadelerini kullandı.

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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Kamu Denetçiliği Kurumu kan bağışı Kızılay

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