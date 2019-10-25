KDK'dan ÖSYM'ye sınav ücretlerini 'indirin' çağrısı!

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) yapılan yazılı açıklamaya göre; yüzlerce vatandaş KDK'ya başvurarak, ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavların başvuru ücretlerinin yüksek olduğunu söyleyerek, indirim yapılmasını talep etti. KDK, yaptığı araştırma ve inceleme sonucunda ÖSYM'ye tavsiye kararına bulundu.

'FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI BİR ANAYASAL HAKTIR'



Kararda, sınavların eğitim hakkının bir uzantısı olduğu, sınav ücretlerinin yüksek oranda belirlenmesinin ekonomik olarak dezavantajlı olan kesimlerin bu hizmetten faydalanmasını güçleştireceği kaydedildi. KDK, eğitim-öğretim hizmetlerine ulaşmada öğrenciler arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasının bir anayasal hak olduğunun altını çizdi.

DÜZENLEME YAPILMASINI TAVSİYE ETTİ



Tavsiye kararında, özellikle maddi yetersizlik içindeki vatandaşların başvuru ücretlerinde indirime gidilmesinde kamu yararının bulunduğu belirtildi. KDK, ÖSYM'nin başvuru ücretleri sayesinde iş ve işlemlerini kaliteli yaptığını belirtiği savunması üzerine de, henüz işsiz olan gençler ve öğrencilerin ücretlerinde indirim yapılmasının hakkaniyetli olacağını vurguladı. KDK, ÖSYM'ye ilettiği tavsiye kararında, sınav başvuru ücretlerinin makul bir düzeye çekilmesini, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak da işsiz gençlere ve öğrencilere başvuru ücretlerinde indirim tanıyacak bir düzenleme yapılmasını talep etti.

Kaynak: DHA

