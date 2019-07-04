KDK, engelli yolunda direğe çarpan engelliden özür dilenmesini istedi

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK) Metro durağında görme engelliler için yapılan 'hissedilebilir yüzeyde' yürürken çatı direğine çarparak burnu kanayan görme engelli I.A.'ya, belediye tarafından 'özür mektubu' gönderilmesi için tavsiye kararı verdi. I.A.'nın, bin lira tazminat talebi ise reddedildi.

İstanbul'da oturan görme engelli I.A, geçen yıl 30 Mayıs'ta Zeytinburnu Metro durağında bastonunun yardımıyla görme engelliler için zemine döşenen 'hissedilebilir yüzeyi' takip ederek, yürürken önüne çıkan çatı direğine başını çarptı ve çarpmanın etkisiyle burnu kanadı. 14 Ağustos'ta KDK'ya başvuran I.A, direğin önüne bir koruyucunun konulmadığını ve bu nedenle meydana gelen kazanın kamu hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun olmasını zorunlu kılan yasal düzenlemelerle örtüşmediğini, dolayısıyla hizmetin gereği gibi yerine getirilmediğini ifade etti. I.A, uğradığı bedensel ve manevi zararın karşılığında tarafına bin lira tazminat ödenmesini, ayrıca Metro durağındaki hissedilebilir yüzey uygulamasının erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesini talep etti.

BELEDİYEYE 'ÖZÜR DİLE' TAVSİYESİ

Başvuruyu inceleyen KDK, İstanbul Valiliği’nden ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nden Metro istasyonundaki engelli yoluyla ilgili teknik değerlendirme yapılmasını istedi. Kamu denetçisi, başvuranın iddialarını, idarelerin konu ile ilgili yerinde inceleme, teknik değerlendirme, görüş ve açıklamalarını ve ilgili mevzuatı değerlendirerek dosyayı Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a sundu. Başdenetçi tarafından 1 Temmuz’da verilen kararda görme engelli I.A'nın başvurusu haklı bulundu. KDK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hatalı davranıldığının kabulü ile Zeytinburnu metro durağında Bakanlıkça ve Komisyonca tespit edilen hissedilebilir yüzey uygulaması ve diğer erişilebilirlik uygulama hata ve eksikliklerinin mevzuata ve standartlara uygun şekilde yeniden düzenlenmesi, bu süreçte benzer kazaların önüne geçilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması ve başvurana 'özür mektubu' gönderilerek, uğradığı manevi zararın giderilmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

Başvurucunun maddi tazminat talebi ise reddedildi.

