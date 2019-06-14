KDK geçen yıl 17 bin 507 şikayeti karara bağladı

"Devletle millet arasında bir uzlaşma, barış köprüsü olma gayretimiz iyi noktalara taşındı. 2018'de 17 bin 585 şikayet aldık, aynı yıl karara bağladığımız dosya sayısı 17 bin 507'dir. Hemen hemen başvuru sayısı kadar karar oluşturmuşuz. Telefonla, elektronik postayla veya yüz yüze görüşmeler sonucunda 97 bin 538 kişiye de yardımcı olmuşuz, yol göstermişiz, sıkıntısına çözüm bulmaya, derdine çare olmaya çalışmışız."

Malkoç, şöyle devam etti:

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile Portekiz Ombudsmanlık Kurumu iş birliğiyle yürütülen "İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ombudsmanın Rolünün Güçlendirilmesi Projesi"nin KDK'de yapılan kapanış toplantısında, bugün karne alan ve sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Devletle millet arasında bir uzlaşma, barış köprüsü olma gayretimiz iyi noktalara taşındı. 2018'de 17 bin 585 şikayet aldık, aynı yıl karara bağladığımız dosya sayısı 17 bin 507'dir." dedi.

Sınavların başlangıç süresiyle ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yönelik tavsiye kararı aldıklarını hatırlatan Malkoç, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 20 yıl önce hak kazandığı emekliliği iptal edilen bir vatandaşla ilgili bir başka kararı da örnek gösterdi.

Malkoç, bu kararların çok sayıda kişiyi ilgilendirdiğini, kararlarla Danıştay'a, TBMM'ye gelecek çok sayıda dosyanın, şikayetin önüne geçildiğini belirtti.

İdarenin KDK kararlarına uyma oranın yüzde 75'lere ulaştığını bildiren Malkoç, insan odaklı ve merkezli idari kamu hizmetinin üst düzeyde olması için çalıştıklarını söyledi.

Malkoç, idarenin denetlenebilir, şeffaf, hesap verebilir olmasına katkı sunmaya gayret gösterdiklerine dikkati çekti.

Medyayla yakın ilişkiler içinde bulunduklarını ifade eden Malkoç, 2019 hedeflerinden birinin de hak arama kültürünü yaygılaştırmak olduğunu kaydetti.

- "Yeni bakış açısına ihtiyaç var"

Programda bir konuşma yapan Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Avrupa Birliği (AB) projeleriyle Adalet Bakanlığının önemli çalışmalar yaptığını belirtti. Öner, insan hakları konusunda tüm dünyanın yeni bakış açısına, farkındalığa ihtiyacı olduğunu vurguladı.