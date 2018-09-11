KDK ile Sudan ombudsmanlığı arasında mutabakat

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile Sudan Cumhuriyeti Kamu Şikayet Odası arasında mutabakata gidildi.
KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Sudan Ombudsmanı Ahmed Abuzaid Muhammed'in daveti üzerine gittiği Sudan'da, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliğinin (OICOA) Üçüncü Yürütme Komitesi toplantısına katıldı.
Malkoç, burada yaptığı konuşmada, Birliğin daha aktif ve etkin olması gerektiğini belirtti.
Avrupa'da artan İslam düşmanlığına, ırkçılığa, ayrımcılığa ve farklı ülkelerden gelen Müslümanların yaşadığı sıkıntılara karşı İslam ülkelerinin birlik içinde mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Malkoç, bu nedenle Almanya, Belçika ve Avusturya'nın ombudsmanlarını ziyaret ettiğini ve onlara mektuplar yazdığını anlattı.
- "Kudüs insanlığın başkentidir"
Kudüs ve Filistin sorununa da değinen Malkoç, Kudüs'ün İslam'ın ilk kıblesi ve insanlığın başkenti olduğunu vurguladı. Kudüs için tüm İslam ülkelerini beraber hareket etmeye çağıran Malkoç, Türkiye'nin, Suriyeli sığınmacıları ülkesine alarak insanlığın onurunu kurtardığını söyledi.
Konuşmaların ardından Malkoç ile Sudanlı ombudsman Ahmed Abuzaid Muhammed mutabakat zaptı imzaladı.
- Türk yetkililerle bir araya geldi
Öte yandan, Sudan ziyareti kapsamında bir dizi temaslarda bulunan Malkoç, Sudan Yüksek Mahkeme Başkanı Haider Ahmed Dafalla ile TİKA Mesleki ve Teknik Merkezi ve Hartum Yunus Emre Türk Kültür Merkezini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Osmanlı Devleti padişahlarının kabirlerini ziyaretinin ardından Kur'an-ı Kerim Üniversitesinde teknoloji bölümü öğrencilerine hitap eden Malkoç, Sudan'da görev yapan Türk personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve delegasyonlarla toplantı yaptı.
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