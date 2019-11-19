KDK ve Bosna Hersek Ombudsmanlık Kurumu arasında mutabakat zaptı imzalandı

İSTANBUL (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Bosna Hersek İnsan Hakları Ombudsmanlık Kurumu arasında iş birliklerinin güçlenmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

"İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlık" ana temalı "2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı"nda gerçekleştirilen mutabakat zaptı töreninde Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Bosna Hersek İnsan Hakları Ombudsmanlık Kurumu'nu temsilen Prof. Dr. Ljubinko Mitrovic, Dr. Jasminka Dzumhur ve Ivona Raznotavic yer aldı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, törende yaptığı konuşmada, düzenlenen konferansta farklı ülkelerden ombudsmanların kendi ülkelerinde edindikleri tecrübeleri birbirleriyle paylaştıklarını ve bunun çok değerli bir konu olduğunu söyledi.

Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılış toplantısına katıldığını hatırlatarak, ombudsmanlığı ve iyi yönetim ilkelerini teker teker sayarak bunların önemini vurgulamasının hem toplantı hem de kendileri açısından önemini ifade etti.

Balkanların ayrı bir önemi ve yeri olduğunu belirten Malkoç, şunları kaydetti: