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KDK'dan 'kaçak elektrik faturası' kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 13:05 | Son Güncelleme

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla 5 bin 812 liralık elektrik faturası çıkarılan başvurucuyu haklı buldu.

KDK'dan 'kaçak elektrik faturası' kararı

ANKARA, (DHA)- KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla 5 bin 812 liralık elektrik faturası çıkarılan başvurucuyu haklı buldu. KDK, sayaç üzerinde laboratuvarda inceleme yapılmadığı için hukuka aykırı bulduğu işlemin, usulüne uygun yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.
Hatay'da oturan vatandaş, elektrik dağıtım şirketinin kendisine bilgi vermeksizin elektrik sayacını söktüğünü ve haksız olarak 5 bin 812 lira fatura çıkarıldığı gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurarak şikâyetçi oldu. Vatandaş, sayaç sökümünün ardından sayaçla oynayarak kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla kendisine ceza kesildiğini ve 5 bin 812 liralık fatura çıkarıldığını söyledi. Elektrik sayacıyla oynamadığını, kendisinden zorla tahsil edilmek istenen faturanın adil olmadığını ileri süren başvurucu, şirketten 2 yıllık fatura dökümü istediğini ifade etti. Şikâyetçi, 3 ay uğraştıktan sonra aldığı fatura dökümünü incelediğinde sökülen sayaç ile yeni sayaç arasında kilowatt değeri olarak bir fark olmadığını, maddi ve manevi kayıp içerisinde olduğunu, haksızlığın giderilmesini ve bu duruma sebebiyet verenler hakkında işlem yapılmasını talep etti.
Konuyla ilgili şirket yetkililerinden bilgi ve belge talep eden KDK'ya gelen yazıda, şikâyetçinin sayacının gövde kapağı açılarak R-S-T faz uçlarının lehim ile kısa devre yapılması neticesinde yüzde 55 oranında eksik ölçüm yapmak için cihazın yavaşlatıldığının tespit edildiği yer aldı. Tüketim incelemelerinde de yavaşlatılmanın teyit edildiğini iddia eden şirket yetkilileri kesilen cezanın yönetmeliğe uygun olduğunu söyledi.
KDK: RAPOR YOK, TUTANAK YOK, CEZA VAR
KDK, her iki tarafın iddia ve delilleriyle, yönetmelikleri inceledikten sonra verdiği tavsiye kararında mevzuata göre kaçak elektrik kullanma veya sayacı yavaşlatma şüphesi olduğunda sayacın sökülüp, laboratuvarda inceleme yapılması ve tetkiklerin onaylı olması gerektiğini belirtti. Laboratuvar raporuyla tespit edilen anormalliklerin neticesinde kaçak tespit tutanağı tutulmasının elzem olduğu ifade edilerek, şirket yetkililerinin tutanak veya rapora sahip olmadığı, bu belgeler istendiğinde de cevap verilmediği kaydedildi. Mevzuatta yer alan süreçlerin sağlıklı işletilmediği için şirketin yaptığı işlem, hukuka ve hakkaniyete aykırı bulundu. Başvuran hakkında yapılan kaçak elektrik kullanımı işlemlerinin geri alınarak bu işlemlerin usulüne uygun bir şekilde yapılması hususunda şirkete tavsiye kararı verildi.

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