KDK'de Şikayet Yönetim Sistemi devreye girdi

Alınan mesafede kurum çalışanlarının büyük gayreti ve özverisi olduğunu ifade eden Malkoç, "Misal SGK artık yaptığı işten, tesis ettiği işlemden emin olmadığında vatandaşı mahkemeye değil KDK'ye yöneltiyor. Veyahut verdiğimiz kararlara uyumu bizi mutlu eden ÖSYM sayesinde, 2018 yılında 2017'ye göre eğitim şikayetlerinde yüzde 25 azalma görülüyor. Bu çalışmalarımızın sonucunda kuruma başvurular arttı. 2019 yılında 25-30 bin bandında başvuru bekliyoruz. Bunun için başvuruyu ve dosyaların işleyişini hem vatandaş için hem de kurum çalışanlarımız için kolaylaştırmak istedik ve SYS'yi hayata geçirdik." diye konuştu.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, kurumun bilgi işlem personeli tarafından hazırlanan Şikayet Yönetim Sistemi'nin hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

- "2019'un ilk üç ayında 7 bin 100 şikayet aldık"

KDK Genel Sekreteri İbrahim Kılınç da törende SYS'yi tanıttı.

Şikayet sürecini hızlı ve etkin bir hale getirmek için uğraştıklarını anlatan Kılınç, 2012-2018 yıllarında 66 bin, 2018'de 17 bin 585 şikayet alan KDK'ye 2019'un ilk üç ayında 7 bin 100 şikayet geldiğini bildirdi.

Kuruma özel, yerli ve milli, dijital dosya tabanlı, maliyetsiz bir sistem geliştirerek sıfır kağıt ve sıfır bürokrasiyle çalışacak hızlı ve etkin bir düzene geçtiklerini aktaran Kılınç, kurum personeli tarafından 200 bin satır kod yazılarak geliştirilen SYS'nin şimdiden başka kurumlar tarafından takip ve talep edildiğini belirtti.

Vatandaşın şikayetlerini ve bu şikayet dosyalarının içerdiği verileri de yeni sistem sayesinde daha güvenli bir şekilde koruyacaklarını vurgulayan Kılınç, SYS'nin yakında mobil aplikasyonunun da çıkacağını, böylelikle vatandaşın başvurularını cep telefonlarına yükleyebileceği bir uygulamayla kuruma iletebileceğini söyledi.

