SİNAN USLU - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 2018 Ekim ayına kadar çalışma, sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, ulaşım ve insan hakları konularında yaşanan mağduriyetlere ilişkin yapılan bin 908 şikayet başvurusunu, "dostane çözüm yolu" kapsamında idarelerle görüşmeler gerçekleştirerek çözüme kavuşturdu.

KDK tarafından kurumun 2019 bütçesine ilişkin hazırlanan kitapçıkta, 2018'de dostane çözüm yolu ile sonuçlandırılan kararlara ilişkin istatistiklere de yer verildi.

Buna göre, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi, halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, TBMM'ye bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013'ten itibaren faaliyetlerini sürdüren KDK, "halkın avukatlığını" yaparak aldığı kararlarla idareye yol gösterdi.

Şikayet başvurusunun daha etkin ve hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlayan uzlaşma yoluyla uyuşmazlıkların çözümü, kurumun sık başvurduğu yöntemler arasında yer aldı. Bu nedenle vatandaşla idare arasında "barış köprüsü" görevi yürütülerek dostane çözüm yöntemleri arandı.