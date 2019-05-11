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KDK'den "emlak vergisi" kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 12:09 | Son Güncelleme

KDK, herhangi bir işte çalışmayan, yaşadığı evden başka bir mülkü de bulunmayan kadının geçmişe dönük ödediği emlak vergilerinin iade edilmesine yönelik tavsiyede bulundu

KEMAL KARADAĞ - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), herhangi bir işte çalışmayan, yaşadığı evden başka bir mülkü de bulunmayan kadının geçmişe dönük ödediği emlak vergilerinin iade edilmesine yönelik tavsiye kararı verdi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kadın, emlak vergisinden muaf olduğunu öğrenmesi üzerine belediyeye başvurdu.

Yaşadığı evden başka bir evi bulunmadığını, herhangi bir işte de çalışmadığını belirten kadının başvurusu üzerine emlak vergisi tahakkuk ettirilmesine son verildi. Ancak kadının, geçmişe dönük 5 yıllık emlak vergisinin iade edilmesi talebi reddedildi.

Bunun üzerine Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran kadın, geçmişe dönük ödediği emlak vergisinin iadesini istedi.

KDK, son 5 yılda ödenen emlak vergisinin başvurucuya ödenmesine yönelik tavsiye kararı verdi.

- Karardan

Bakanlar Kurulu kararı ile hiçbir geliri olmayan, 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olanların emlak vergisinden muaf olduğunun bildirildiği kararda, belediyenin buna uyarak başvurucuya emlak vergisi tahakkuk ettirmeyi sonlandırdığı belirtildi.

Geriye dönük ödenen emlak vergisinin iadesinin ise reddedildiğinin hatırlatıldığı kararda, Vergi Usul Kanunu'nun 118. maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi alınması ve vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet, madde,
kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesinin vergilendirme hatası olarak nitelendirildiği bildirildi.

Kararda, 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olan ve hiçbir geliri bulunmayan kişiye sıfır oranlı emlak vergisi oranı uygulanması gerekirken, bu kişiden vergi alınmasının vergilendirme hatası olduğu aktarıldı.

Belediyenin, "şikayetçinin geçmiş dönemde yanlış beyanda bulunduğu ve eksik ödeme yaptığı" gerekçesiyle iade işleminin gerçekleştirilemeyeceğine yönelik görüşünde isabet görülmediği kaydedilen kararda, 2013 yılının ocak ayından itibaren kat mülkiyetine geçmiş yapı ile ilgili olarak geçmiş dönemlerde şikayetçi tarafından eksik veya fazla ödeme yapıldığına bakılmaksızın, son 5 yıla tekabül eden emlak vergisi ödemelerinin iade edilmesi gerektiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Emlak Vergisi KDK

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