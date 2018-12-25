KDK'den MEB'e tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonrası yerleştirmelerden kaynaklı şikayetlerin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) yönelik tavsiye kararı alındı.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, liseye yerleştirmede mağduriyet yaşayanlar, sorunun giderilmesi için KDK'ye başvurdu.

Oğlunun okula ancak iki vasıta değiştirerek gidebildiğini ifade eden başvurucu, bir futbol takımının lisanslı oyuncusu olan çocuğunun profesyonel spor yaptığını, bu nedenle okuluna zaman ayıramadığını bildirdi.

Diğer bir başvurucu ise çocuğu eşit şartlardaki bir başka öğrenciden bir ay büyük olduğu için istediği liseye kaydının yapılmadığını ifade etti.

Ortaokuldan mezun olan çocuk sayısı ile o bölgede lise kontenjanının yetersiz olması yüzünden çocukların daha uzak okullara gönderilmesi konusu da şikayet edildi.

Anadolu liselerinin bazılarının sınavlı bazılarının sınavsız öğrenci almasının adaletli olmadığını savunan bazı başvurucular, bu durumu KDK'ye iletti.

Şikayetleri değerlendiren KDK, Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmek üzere tavsiye kararı aldı.