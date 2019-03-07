SEVAL OCAK ADIYAMAN - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), müşterisinin bilgisayar monitörünü düşürerek kıran kargo firmasının üzerine düşen "dikkat ve özen" yükümlülüğünü yerine getirmeyerek hizmet kusuruna neden olduğu kanaatine vardı. Kurum, şikayetçinin uğradığı zararın tazmin edilmesi ve kabul sırasında alınmış ücretin iadesine yönelik makul sürede işlem tesis edilmesi için taşıyıcı firmaya tavsiyede bulundu.

Bir vatandaş KDK'ye yaptığı başvuruda, bir kargo firmasıyla yaptığı anlaşma sonucunda bilgisayar monitörünü Osmaniye’ye gönderdiğini ancak söz konusu ürünün taşıma sırasında yere düşürülerek kırıldığını beyan ederek, zararının tazmin edilmesini istedi.

Konuya ilişkin inceleme yapan Kurum, taşıyıcının taşıma esnasında oluşabilecek zarar ve ziyanın göndericinin sorumluluğunda olduğuna dair taahhütname alınmak suretiyle gönderiyi kabul ettiğini, hasar tehlikesi yüksek gönderilerin uğradıkları zararın tabiat ve mahiyetleri gereği olduğu ve tarafının sorumluluğunun bulunmadığı belirtilmiş olsa da gönderinin düşürülmesi sonucunda hasar gördüğünü belirtti.