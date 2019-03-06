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KDK'den noterlere pos cihazı kullanma tavsiyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 14:04 | Son Güncelleme

KDK, Türkiye Noterler Birliğine bildirdiği tavsiye kararında, noterlerde kredi ve banka kartı ile internet ortamında ödemenin önünün açılması ve yeni noterlerde pos cihazı bulunması gerektiğini bildirdi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Noterler Birliği'ne gönderdiği tavsiye kararında, noterlerde kredi ve banka kartı ile internet ortamında ödemenin önünün açılması, yeni noterliklerde pos cihazı bulundurulmasının teşvik edilmesi gerektiğini bildirdi.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar kuruma yaptıkları başvurularda, kamuya ilişkin pek çok hizmet karşılığının artık kredi kartı ve banka kartıyla ödenebildiğini fakat noterlerde bu imkanın bulunmadığını ifade ettiler.

Kurumda yapılan değerlendirmede, vatandaşların talepleri haklı bulundu ve bütün noterlerde pos cihazı bulundurulması ile vatandaşa kredi kartı ya da banka kartıyla ödeme kolaylığının sağlanması gerektiği sonucuna varıldı.

KDK'nin Noterler Birliği'ne iletilen tavsiye kararında, "noterlik işlemlerinde kredi kartı/banka kartı ve internet ortamı ile ödeme imkanı tanınmamasının içerisinde bulunulan teknoloji çağında kabul edilebilir olmadığı" kaydedildi.

Kararda, noterlerin, hem vatandaşın işlerinin hem de vezne görevlilerinin işlemlerinin kolaylaşmasını sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturmaları tavsiye edildi.

Kartla ve elektronik ödeme yoluyla yapılacak tahsilatların sahte para alımı gibi hususların önüne geçilmesinde de fayda sağlayacağı ifade edilen kararda, bir an önce, kredi ve banka kartı ile internet ortamında ödemenin önünün açılması, yeni noterliklerde pos cihazının bulunmasının teşvik edilmesi konusunda çalışmalara başlanması istendi.

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Kamu Denetçiliği Kurumu

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