KDK'den tavsiye kararına uyan ÖSYM'ye teşekkür

Kamu Denetçiliği Kurumu, (KDK), tavsiye kararına uyarak "nöbetçi nüfus müdürlüğü" uygulamasını tüm sınavları kapsayacak şekilde genişleteceğini açıklayan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) kararını memnuniyetle karşıladı.

KDK'den yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılında 46 sınav 59 oturumda 10 milyondan fazla kişinin ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girdiği hatırlatıldı. Açıklamada, üniversiteye giriş sınavlarından memurluğa giriş sınavlarına, yabancı dil yeterlilik sınavlarından tıpta uzmanlık sınavlarına öğrenciler için hayatlarının en önemli ve geleceklerini belirleyecek sınavların ÖSYM tarafından yıllardır başarı ile uygulandığı bildirildi.

ÖSYM tarafından yapılan Mühendislik Tamamlama Sınavı'na girecek bir adayın, sınavdan dakikalar önce kimliğini kaybettiği ve nöbetçi nüfus müdürlüğü bulamadığı için yenisini çıkarıp sınava giremeyerek mağdur olduğu şikayetiyle KDK’ya başvurduğu belirtilen açıklamada, konuyu inceleyen Ombudsmanlığın, benzer şekilde çok sayıda mağdur olduğunu belirlediği ve bu mağduriyetlerin gelecek sınavlarda yaşanmaması için 29 Ocak 2019 tarihinde "Tüm sınavlarda adayların eğitim ve çalışma hakkı başta olmak üzere bütün hak ve hürriyetlerini etkileyebilecek hak kayıpları ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla, sınavların gerçekleştirildiği merkezlerde nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulamasının hayata geçirilmesi için gerekli düzenlemelerin en kısa sürede yapılması" konusunda ÖSYM ve İçişleri Bakanlığına tavsiyede bulunduğu hatırlatıldı.