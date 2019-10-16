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KDK'den trafik kazasından korkan öğrencinin başvurusuna yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:48 | Son Güncelleme

Okulunun önünde ters yöne giren dolmuşun arkadaşına çarptığını ve onun gibi kaza geçirmekten korktuğunu belirten öğrenci, tedbir alınması için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu - KDK'nin emniyet ve belediye yetkilileri ile temasa geçmesinin ardından mevcut yaya yolu belirginleştirilerek, daha güvenli hale getirildi

Okulunun önünde meydana gelen trafik kazasında bir arkadaşı yaralanan öğrencinin girişimiyle harekete geçen Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), okul önündeki yaya geçidinin belirginleştirilerek güvenli hale getirilmesine aracı oldu.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, önünde sık sık trafik kazası yaşanan okuldaki öğrencilerden biri, gerekli tedbirlerin alınması için KDK'nin "www.kdkcocuk.gov.tr" internet adresinden başvuru yaptı.

Öğrenci başvurusunda, yolcu almak için ters yöne giren bir dolmuşun arkadaşlarından birisine çarptığını belirterek, trafik kazası geçirmekten ve yaralanmaktan korktuğunu belirtti.

Başvuru üzerine KDK, belediye yetkilileri ve emniyet müdürlüğüyle irtibat kurdu. Belediye yetkililerinin kısa süre önce bölgede sinyalizasyon çalışması yapıldığını KDK'ye raporlamasının ardından, çocukların can güvenliğini sağlamak için mevcut yaya yolu daha belirginleştirilerek güvenli hale getirildi.

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