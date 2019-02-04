KDK'den TSK'ye tavsiye kararı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan sivil memura periyodik uygulanan sağlık kontrolü, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye kararı üzerine kaldırıldı.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TSK'de görev yapan bir sivil personel, periyodik muayenede, "TSK'de görev yapamaz" raporu verilince açığa alındığı için KDK'ye başvurdu.

Başvurucu personel, 20 yıldır masa başında çalıştığını ve görevini hiç aksatmadan yerine getirdiğini belirterek, geçen yıl, kurum tarafından istenen periyodik muayenede kendisine "TSK'de görev yapamaz" raporu verildiğini kaydetti.

Başvurucu TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde sivil personel için ayrı bir muayene değerlendirme çizelgesinin düzenlenmesini ve kendisi gibi sivil memurların buna göre değerlendirilmesini talep etti.

Talebi inceleyen ombudsman, Milli Savunma Bakanlığından başvurudaki iddialara ilişkin bilgi ve belge talep etti. Ombudsman, Milli Savunma Bakanlığından gelen cevabı ve ilgili mevzuatı inceledikten sonra tavsiye kararı aldı.