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KDK'den "uyuz" başvurusuna dostane çözüm

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 11:29 | Son Güncelleme

Kamu Denetçiliği Kurumu, cezaevinde uyuz hastalığına yakalanan bir mahkumun şikayet başvurusunu "dostane çözüme" kavuşturdu

ALP ÖZDEN - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) cezaevinde uyuz hastalığına yakalanan bir mahkumun şikayetini, gerekli girişimlerde bulunarak "dostane çözüm" ile sonuçlandırdı.

Kamu Denetçiliği Kurumu 2018 yılı raporunda, Adalet Bakanlığı ve Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun, yakalandığı uyuz hastalığı ile ilgili gerekli tedbirleri almadığını, her iki kurumun da kendisine yazılı bilgi vermediğini iddia eden başvuranın, bu hususta gereğinin yapılarak mağduriyetinin giderilmesini talep ettiği aktarıldı.

Konu hakkında bilgi edinilmek üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden bilgi ve belge talep edildiği, ayrıca anılan idarenin "dostane çözüme" davet edildiği belirtilen raporda, "Genel Müdürlüğün cevabi yazısında, uyuz hastalığının tam tanısı konulduktan sonra, Kurum aile hekimi tarafından gerekli ilaç tedavilerinin düzenlendiği, hastalığın başka koğuşlara da sıçramaması için ilgililerin bulunduğu koğuşun karantinaya alındığı, tutukluların yatak ve battaniyelerinin değiştirildiği, elbiselerinin yüksek ısıda yıkanarak dezenfekte edildiği, ayrıca, yapılan tedavileri sonucunda iyileşenlerin, yeni yatak ve battaniye bulunan ve ilaçla dezenfekte edilen yeni koğuşa yerleştirildikleri, hastalığın yayılmaması için gerekli sağlık önlemlerinin alınarak hastaların tedavilerinin tamamlandığı bilgisi verilmiştir." denildi.

Öte yandan, başvuranın uyuz hastalığı ile ilgili tedavilerinin düzenlendiği, tedavi sürecinin yakından takip edildiği, Kurum hekimi tarafından koğuşlarda muayene ve kontrollerinin yapıldığı, ceza infaz kurumlarında barındırılan tüm hükümlü ve tutuklulara olduğu gibi şikayetçinin sağlık sorunları ile ilgili gerekli tüm tetkiklerin ve tedavilerin özenle yerine getirildiği, infaz kurumlarında yaşayan hükümlü ve tutukluların, özgürlüğünden yoksun olmayan her vatandaşın yararlanabildiği sağlık haklarından ve hizmetlerinden öncelikli olarak yararlandırıldığı bilgilerinin verildiği aktarılarak, başvuru hakkında dostane çözüm kararı verildiği ifade edildi.

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dostane çözüm KDK uyuz

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