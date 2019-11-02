KDK’nın eğitim kararları öğrencileri hak aramaya yönlendiriyor

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) eğitim alanında verdiği tavsiye kararları öğrencileri, haklarını aramaları için KDK’ya başvuruya yöneltiyor.

Açık Liselilere Staj Ücreti Ödensin

Malatya’dan KDK’ya başvuran açık lise öğrencisi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj yaptığını, bir süre staj ücreti aldığını ancak sonrasında açık liselere staj ücreti verilmez denilerek maaşının ödenmediğini ifade etti. KDK yaptığı inceleme ve araştırmalar neticesinde öğrenciye mesleki eğitiminin karşılığı olarak hak ettiği ücretin hesaplanarak en kısa sürede ödenmesi konusunda tavsiye kararı aldı.

Kopya kanıtlanmıyorsa disiplin cezası kaldırılsın

İstanbul’dan kuruma başvuran başka bir öğrenci ise üniversitedeki sınavı esnasında kopya çektiği gerekçesiyle hakkında tutanak tutulduğunu, eğer dersinden kalırsa bursunu kaybedeceğini söyleyerek disiplin cezasının iptalini istedi. Ombudsmanlık uzmanları üniversite yönetimi, sınav gözetmenleri ve öğrencinin kendisinden kopya çektiği iddia edilen ancak kendisine suçlama yapılmayan arkadaşının beyanlarını dikkate alarak tavsiye kararı verdi. Tavsiye kararında öğrencinin kopya çektiğinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlanamadığını, kopya çektiği iddia edilen arkadaşına bir işlem yapılmamasının eğer olay vuk’u bulduysa hakkaniyetsiz olduğu, bu nedenlerle disiplin cezasının tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması gerektiği yer aldı.