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"KDK'nin sorumluluğu artacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:29 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "KDK'nin bundan sonraki süreçte sorumluluğu ve fonksiyonu daha da artacak. Yasamızda değiştirmek istediğimiz maddeler için çalışmalarımız devam ediyor"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) bundan sonraki süreçte sorumluluğu ve fonksiyonunun daha da artacağını belirterek, "Yasamızda değiştirmek istediğimiz maddeler için çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Başdenetçi Şeref Malkoç, kurum personeliyle bayramlaştı.

Malkoç, burada yaptığı konuşmada, uzun bayram tatillerinin yakınlar ve akrabalarla görüşmeyi sağladığına dikkati çekerek bayram geleneklerinin devam ettirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçmişini bilmeyen toplumların geleceğinin de olamayacağına işaret eden Malkoç, "Geçmişteki tecrübelerden yararlanmazsak, tarihimizi okumazsak, büyüklerimizi dinlemezsek tıkanır kalırız. Geçmişimizi bilirsek en sıkışık zamanlarda en uygun çözümleri buluruz." ifadesini kullandı.

KDK'nin Türkiye'de kamu hizmetlerinin deniz feneri ve yol gösterici kurumu olduğunu belirten Malkoç, "KDK'nin bundan sonraki süreçte sorumluluğu ve fonksiyonu daha da artacak. Yasamızda değiştirmek istediğimiz maddeler için çalışmalarımız devam ediyor. Fonksiyonumuzu arttırmak için de uğraşıyoruz. Bunun için bakanlarımızla, kurum müdürlerimizle bir araya geldik. Kendimizi anlattık." diye konuştu.

KDK'nin kamu hizmetlerinde mihenk taşı olduğunun altını çizen Malkoç, kurum personeline şöyle seslendi:

"Emekleriniz zayi olmuyor. KDK'ye başvurular her geçen gün artıyor. Bu başvuruları çözüme kavuşturdukça bizim de memnuniyetimiz ve mutluluğumuz katlanıyor. Mutluluğumuz da azmimizi arttırıyor. Üç milyon kamu görevlisinin iyi yönetim ilkelerine riayet etmesi için alın teri dökmeye devam edeceğiz."

- "Devlet ve vatandaş arasında 4 milyon dava var"

Malkoç, kurum çalışmalarının sadece bireysel başvurular üzerine olmadığını, toplumun kanayan yararlarına da parmak basmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de vatandaşla devlet arasında 4 milyon dava var. Bu kadar olmaz, olamaz. Biz bunu dile getirdikten sonra Cumhurbaşkanlığı bünyesinde vatandaşın devletle olan davalarının çözümü için alternatif yolların konuşulduğu toplantı yapıldı. Bu dava sayılarının düşmesi için bizim bu soruna eğilmemiz gerekiyor."

Malkoç bayram tatilinde, yollarda alınan tüm tedbirlere rağmen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dilediğinde bulundu.

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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç

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