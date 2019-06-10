"KDK'nin sorumluluğu artacak"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) bundan sonraki süreçte sorumluluğu ve fonksiyonunun daha da artacağını belirterek, "Yasamızda değiştirmek istediğimiz maddeler için çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Başdenetçi Şeref Malkoç, kurum personeliyle bayramlaştı.

Malkoç, burada yaptığı konuşmada, uzun bayram tatillerinin yakınlar ve akrabalarla görüşmeyi sağladığına dikkati çekerek bayram geleneklerinin devam ettirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçmişini bilmeyen toplumların geleceğinin de olamayacağına işaret eden Malkoç, "Geçmişteki tecrübelerden yararlanmazsak, tarihimizi okumazsak, büyüklerimizi dinlemezsek tıkanır kalırız. Geçmişimizi bilirsek en sıkışık zamanlarda en uygun çözümleri buluruz." ifadesini kullandı.

KDK'nin Türkiye'de kamu hizmetlerinin deniz feneri ve yol gösterici kurumu olduğunu belirten Malkoç, "KDK'nin bundan sonraki süreçte sorumluluğu ve fonksiyonu daha da artacak. Yasamızda değiştirmek istediğimiz maddeler için çalışmalarımız devam ediyor. Fonksiyonumuzu arttırmak için de uğraşıyoruz. Bunun için bakanlarımızla, kurum müdürlerimizle bir araya geldik. Kendimizi anlattık." diye konuştu.