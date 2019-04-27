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KDK’ya başvurdu nöbeti eğitimine göre düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 08:16 | Son Güncelleme

Çanakkale’de bir ilçe hastanesinde görevli olan sağlık çalışanı Ziraat Fakültesi’ni kazanınca eğitimini devam ettirebilmek için kurum amirinden nöbetlerinin düzenlenmesini istedi.

Çanakkale’de bir ilçe hastanesinde görevli olan sağlık çalışanı Ziraat Fakültesi’ni kazanınca eğitimini devam ettirebilmek için kurum amirinden nöbetlerinin düzenlenmesini istedi. Sağlık çalışanının nöbeti derslerine göre düzenlendi ve genç adam okulunun ilk yılını başarıyla tamamladı.
Üniversitenin ikinci senesi başlarken yine derslerine göre nöbetlerinin düzenlenmesi için hastane yönetimine başvuran gence beklediği cevap verilmedi. Önce hastane yönetimi, şehir merkezinden uzakta bir sağlık tesisine naklini isterse nöbetlerinin istediği gibi düzenleneceğini söyledi. Sağlık çalışanı, bu naklin hem evine hem okula çok uzak olacağını söyleyerek öneriyi reddetti. Bunun üzerine hastane yönetimi çalışanın nöbet saatlerini değiştirmeyince vatandaş güz dönemi derslerinden kaldı.
KDK ve İdare Uzlaştı, Genç Sağlıkçı Eğitimine Devam Edecek
Sağlık çalışanı üniversiteyi bitirebilmek için eğitimine engel olmayacak şekilde nöbet saatlerinin ayarlanması amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu.
Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan KDK, hastane yönetimi ve kurum amiriyle görüşerek sağlık çalışanının bir yıl daha kaybetmemesi için nöbet çizelgesi eğitimine göre ayarlanmasını sağladı.

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