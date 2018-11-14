KDK'ye 5,5 yılda 54 bin başvuru

SİNAN USLU - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 5,5 yıllık süreçte toplam 54 bin 155 şikayet başvurusu yapıldı. Kuruma bu yıl en çok çalışma ve sosyal güvenlik ile kamu personel rejimi konularında başvuruda bulunuldu.
KDK'nin 2019 yılı bütçesine ilişkin hazırlanan kitapçıkta kuruma yapılan başvuru istatistiklerine yer verildi.
KDK tarafından kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin şikayet mekanizması oluşturularak 29 Mart 2013'ten bu yana elden, posta, e-posta, faks ve e-başvuru aracılığıyla şikayet başvuruları alınmaya başlandı.
Kuruma 2013'te 7 bin 638, 2014'te 5 bin 639, 2015'te 6 bin 55, 2016'da 5 bin 519, 2017'de 17 bin 131, 1 Ocak-14 Ekim 2018 itibarıyla 12 bin 173 olmak üzere 5,5 yıllık süreçte toplam 54 bin 155 şikayet başvurusu yapıldı.
KDK'ye en çok çalışma ve sosyal güvenlik ile kamu personel rejimi konularında şikayet başvurusu gerçekleştirildi. Bunu eğitim-öğretim, gençlik ve spor, mahalli idarelerce yürütülen hizmetler, adalet, milli savunma ve güvenlik, ekonomi, maliye ve vergi alanları takip etti.
En az şikayet ise gıda, tarım ve hayvancılık konusunda geldi.
KDK, incelemelerin ve değerlendirmelerin ardından şikayetlere ilişkin başta Bakanlıklar olmak üzere ilgili kurumlara, aralarında mevzuat değişikliklerinin de bulunduğu tavsiye kararları gönderdi.
Kurum, bazı başvurularla ilgili idarelerle "dostane çözüm yolu"na giderek sorunları çözüme kavuşturdu.
Başvuruların dağılımına bakıldığında KDK'ye en çok Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan vatandaşlar müracaatta bulundu. En az başvuru ise yurt dışında yaşayan vatandaşlardan geldi.
Başvuruların en fazla yapıldığı il İstanbul olurken, bunu sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi.
KDK'ye 14 Ekim 2018 itibarıyla gelen 12 bin 173, 2017'den devreden 4 bin 62 olmak üzere toplam 16 bin 235 şikayet başvurusu değerlendirilmek üzere işleme alındı.
Bunlardan 13 bin 852'si sonuçlandırılırken, 2 bin 383 şikayet başvurusunun incelemesi sürüyor.
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