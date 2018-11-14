KDK'ye 5,5 yılda 54 bin başvuru

SİNAN USLU - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 5,5 yıllık süreçte toplam 54 bin 155 şikayet başvurusu yapıldı. Kuruma bu yıl en çok çalışma ve sosyal güvenlik ile kamu personel rejimi konularında başvuruda bulunuldu.

KDK'nin 2019 yılı bütçesine ilişkin hazırlanan kitapçıkta kuruma yapılan başvuru istatistiklerine yer verildi.

KDK tarafından kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin şikayet mekanizması oluşturularak 29 Mart 2013'ten bu yana elden, posta, e-posta, faks ve e-başvuru aracılığıyla şikayet başvuruları alınmaya başlandı.

Kuruma 2013'te 7 bin 638, 2014'te 5 bin 639, 2015'te 6 bin 55, 2016'da 5 bin 519, 2017'de 17 bin 131, 1 Ocak-14 Ekim 2018 itibarıyla 12 bin 173 olmak üzere 5,5 yıllık süreçte toplam 54 bin 155 şikayet başvurusu yapıldı.

KDK'ye en çok çalışma ve sosyal güvenlik ile kamu personel rejimi konularında şikayet başvurusu gerçekleştirildi. Bunu eğitim-öğretim, gençlik ve spor, mahalli idarelerce yürütülen hizmetler, adalet, milli savunma ve güvenlik, ekonomi, maliye ve vergi alanları takip etti.