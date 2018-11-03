KDK'ye açıköğretimde ilahiyat lisans programı başvurusu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, ilahiyat açıköğretim lisans eğitimi verilmesi için çalışmalara ivedilikle başlanılması yönünde tavsiye kararı alındı.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Şubat gibi demokrasi dışı süreçlerle dini eğitime yapılan müdahale ve iş hayatları nedeniyle örgün eğitime katılamayan bazı vatandaşlar, açıköğretimde ilahiyat lisans eğitimi verilmesi için kuruma başvurdu.

Açıköğretimde halen ilahiyat ön lisans programı ile İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) eğitimi verildiğini ancak lisans eğitiminin programlar arasında yer almadığını ifade eden başvurucular, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin de lisans eğitiminden mahrum bırakıldığını vurguladı.

KDK, başvurular üzerine YÖK, Anadolu, İstanbul ve Atatürk Üniversiteleri Rektörlükleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet-Sen, Türk Diyanet Vakıf-Sen'den bilgi, belge ve görüş talep etti.

YÖK’ten gelen cevapta, açıköğretimde ilahiyat alanında ön lisans ve İLİTAM eğitimlerinin verildiği, üniversite rektörlüklerinden gelen açıklamalarda ise bu kararın YÖK'e ait olduğu belirtildi.