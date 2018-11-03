KDK'ye açıköğretimde ilahiyat lisans programı başvurusu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, ilahiyat açıköğretim lisans eğitimi verilmesi için çalışmalara ivedilikle başlanılması yönünde tavsiye kararı alındı.
KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Şubat gibi demokrasi dışı süreçlerle dini eğitime yapılan müdahale ve iş hayatları nedeniyle örgün eğitime katılamayan bazı vatandaşlar, açıköğretimde ilahiyat lisans eğitimi verilmesi için kuruma başvurdu.
Açıköğretimde halen ilahiyat ön lisans programı ile İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) eğitimi verildiğini ancak lisans eğitiminin programlar arasında yer almadığını ifade eden başvurucular, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin de lisans eğitiminden mahrum bırakıldığını vurguladı.
KDK, başvurular üzerine YÖK, Anadolu, İstanbul ve Atatürk Üniversiteleri Rektörlükleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet-Sen, Türk Diyanet Vakıf-Sen'den bilgi, belge ve görüş talep etti.
YÖK’ten gelen cevapta, açıköğretimde ilahiyat alanında ön lisans ve İLİTAM eğitimlerinin verildiği, üniversite rektörlüklerinden gelen açıklamalarda ise bu kararın YÖK'e ait olduğu belirtildi.
Diyanet İşleri Başkanlığının KDK'ye verdiği cevap yazısında, ilahiyat ön lisans mezunu olup lisans tamamlama programına başvurabilecek 58 binden fazla personel bulunduğu ve öğrenimine devam eden personel de hesaba katıldığında, toplam personelin yarısından fazlasının ilahiyat lisans programına katılma ihtimali olduğu ifade edildi.
KDK, bütün bu bilgi ve belgeler ışığında, açılacak bir açıköğretim ilahiyat lisans eğitimine talebin oldukça fazla olacağını tespit etti.
Geçmişte katsayı adaletsizliği ve 28 Şubat kararları neticesinde eğitimini yarıda bırakmış veya istediği fakültelere girememiş mağdurlar da düşünüldüğünde, açıköğretimdeki önlisans ilahiyat programının ve İLİTAM'ın, mevcut halleri ile ihtiyacı karşılayamadığı belirlendi.
Kurumun tayin ettiği bilirkişi de raporunda, ilahiyat derslerinin uzaktan eğitim veya açıköğretim programlarıyla verilmesinde herhangi bir olumsuzluk olmayacağını bildirdi.
- "Eşitlik, adalet ve hakkaniyet ilkelerine uymuyor"
KDK, bu alanda eğitim almak isteyenlerin, önce Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı'na kaydolmalarının ve bu programı bitirdikten sonra da kontenjan dahilinde uzaktan eğitime tabi tutulmalarının eşitlik, adalet ve hakkaniyet ilkelerine uymadığına karar verdi.
Kurumun verdiği tavsiye kararında, ilahiyat açıköğretim lisans eğitimi verilmesi yönünde çalışmalara ivedilikle başlanılması, YÖK, Anadolu, İstanbul ve Atatürk Üniversiteleri Rektörlüklerinin koordinasyon içinde bir ders içeriği tespit etmesi, İLİTAM programının yaygınlaştırılması, konuyla ilgili eksikliklerin giderilmesi için de YÖK, Diyanet İşleri Başkanlığı ve sendikaların bir araya gelerek toplantı yapması önerildi.
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