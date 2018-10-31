KDK'ye en çok başvuru İstanbul'dan

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) bu yıl en çok başvurunun İstanbul'dan yapıldığı belirtildi.

KDK'dan yapılan yazılı açıklamada, KDK'nin, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden incelemek ve araştırmakla görevli anayasal bir kurum olduğu anımsatıldı.

Ombudsmanlığa 2018 yılında gelen başvuruların en fazla 16'lık oranla İstanbul'dan olduğu bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"KDK, yeni yılda da 15 milyon İstanbullu için öğrencilerle, STK'larla, kamu kurumlarıyla, vatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya gelip sorunlarına çözüm arayacak. Yine il ziyaretleri kapsamında ülkeyi karış karış gezen KDK heyeti, 2019 yılında 20'den fazla ile giderek şikayetleri yerinde dinleyerek halkla bir araya gelecek."

Açıklamada, İlk İnceleme, Dağıtım ve Bilgilendirme Bürosu'nun da çağrı merkezine dönüştürülerek, verilen hizmetten vatandaşın daha etkin yararlanmasının sağlanacağı ifade edildi.

