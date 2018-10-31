HABER

KDK'ye en çok başvuru İstanbul'dan

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 13:08 | Son Güncelleme

KDK'ye yapılan başvuruların yüzde 16'sı İstanbul'dan geldi

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) bu yıl en çok başvurunun İstanbul'dan yapıldığı belirtildi.

KDK'dan yapılan yazılı açıklamada, KDK'nin, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden incelemek ve araştırmakla görevli anayasal bir kurum olduğu anımsatıldı.

Ombudsmanlığa 2018 yılında gelen başvuruların en fazla 16'lık oranla İstanbul'dan olduğu bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"KDK, yeni yılda da 15 milyon İstanbullu için öğrencilerle, STK'larla, kamu kurumlarıyla, vatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya gelip sorunlarına çözüm arayacak. Yine il ziyaretleri kapsamında ülkeyi karış karış gezen KDK heyeti, 2019 yılında 20'den fazla ile giderek şikayetleri yerinde dinleyerek halkla bir araya gelecek."

Açıklamada, İlk İnceleme, Dağıtım ve Bilgilendirme Bürosu'nun da çağrı merkezine dönüştürülerek, verilen hizmetten vatandaşın daha etkin yararlanmasının sağlanacağı ifade edildi.

PARTNERFarkında değilsiniz ama kameradan izleniyorsunuz! İşte korunmanın yollarıFarkında değilsiniz ama kameradan izleniyorsunuz! İşte korunmanın yolları
Yapay zeka dini şiddeti engelleyebilir mi?Yapay zeka dini şiddeti engelleyebilir mi?
'Jet Fadıl'ın Antalya'daki arsası icradan satılıyor'Jet Fadıl'ın Antalya'daki arsası icradan satılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mobil Kaza Tutanağı ile hasarınızı hızlı alın!

Mobil Kaza Tutanağı ile hasarınızı hızlı alın!

MHP'den İstanbul için dikkat çeken isim! Bedrettin Dalan kimdir?

MHP'den İstanbul için dikkat çeken isim! Bedrettin Dalan kimdir?

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Gündemi sarsacak iddia! "Bahçeli, İstanbul'da Kadir Topbaş sürprizi yapabilir"

Gündemi sarsacak iddia! "Bahçeli, İstanbul'da Kadir Topbaş sürprizi yapabilir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.