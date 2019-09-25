ERBİL (AA) - MAZIN BAQAL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hakim iki parti olan Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki "sessiz gerginlik" sürüyor.

KYB'li üst düzey komutan Mahmut Sengavi'nin geçen perşembe günü Erbil'e girişine izin verilmemesinin ardından cuma günü önce KDP'nin Süleymaniye ofisi, akabinde de KYB'nin Erbil ofisine ateş açılması iki parti arasındaki gerginliği tırmandırdı.

Bu gelişmelerin ardından önceki gün ilk kez Erbil'de KDP ile KYB yetkilileri bir araya geldi. Görüşmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, iki partinin birbirini suçlamaktan çekinmesi ve tarafların hedef oklarını kimseye çevirmemesi dikkati çekti.

- "Her iki saldırı kararının da aynı odaktan verildiğine inanıyoruz"

Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan KDP Süleymaniye ve Halepçe İl Başkan Sözcüsü Atâ Şeyh Hasan, "Olaylarda KDP olarak hiçbir siyasi tarafı suçlamadık. Süleymaniye'deki parti binamıza ateş açılmasından sonra, güvenlik güçlerinden parti binamızın korunmasını istedik." dedi.