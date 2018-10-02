KDP'nin adayı Fuad Hüseyin cumhurbaşkanlığı yarışından çekildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta cumhurbaşkanı seçiminde 2'nci tura kalan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Fuad Hüseyin yarıştan çekildi.

KDP meclis grubundan yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçiminin, öncekilerin aksine aykırı bir şekilde gerçekleştirildiği kaydedilerek bu durumun kabul edilmediği ifade edildi.

Açıklamada, 2'nci tura kalan adayları Hüseyin'in seçimden çekildiği kaydedildi.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı ve KDP Genel Başkanı Mesut Barzani de yayınladığı yazılı açıklamada, "Irak cumhurbaşkanlığı seçimi için şu anda uygulanan yöntem, önceki seçimlerin tam tersidir. Cumhurbaşkanını, meclis çatısındaki en büyük koalisyon seçmeliydi, ya da meclisteki Kürt siyasi partiler (ortak aday) bu durumu netleştirmeliydi. Şu anda uygulanan seçim yöntemi hiçbir şekilde kabul edilemez ve yakın bir süreçte tavrımızı ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meclis Başkanlığı ise parti grubunun çekilme kararı verme yetkisi olmadığını bizzat adayın bunu beyan etmesi gerektiğini duyurdu.

