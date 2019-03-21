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"KDV indirimi bahar döneminde mobilya sektörünü hareketlendirecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 12:18 | Son Güncelleme

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç: - "30 Haziran'a kadar uzatılan KDV indirimi bahar döneminde sektörü hareketlendirecektir" - MOSDER Başkanı Mustafa Balcı: - "Cumhurbaşkanlığı'nın aldığı bu karar sektör için bahar müjdesi niteliğinde oldu. Ekonomimizin büyümesi için de istikrarlı bir adım olduğu kanaatindeyim" - "(2023 hedefleri) Bu hedeflere hep birlikte ulaşabilmek için mobilya sektöründe KDV indirimi kalıcı olmalıdır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, 30 Haziran’a kadar uzatılan KDV indiriminin bahar döneminde sektörü hareketlendireceğini belirtti.

Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart’ta bitmesi beklenen KDV ve ÖTV indirimlerinde sürenin uzatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

30 Haziran’a kadar uzatılan KDV indiriminin bahar döneminde sektörü hareketlendireceğini belirten Güleç, bu kararın sektörün büyümesini olumlu yönde etkileyeceğini kaydetti.

Aslında sektörün temel beklentisinin KDV indiriminin kalıcı hale gelmesi olduğunu aktaran Güleç, sektörün Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu ve istihdam, yerel kalkınma, üretim ve ihracattaki başarısıyla bunu kanıtladığını vurguladı.

Bu kararla mobilya satışlarında ciddi oranda artış yaşanacağını belirten Güleç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde tüm konuyla ilgili çalışan bakanlıklara teşekkür etti.

KDV indirimi dönemlerinde sektörün pozitif ivme yakaladığına herkesin şahit olduğuna işaret eden Güleç, düzenleme sayesinde kayıt dışılığın da önüne geçildiğini ve merdiven altı denilen üreticilerin çoğunun kayıt içine alınabileceğini belirtti.

Güleç, "Geçtiğimiz bahar döneminde sektör beklediği performansı yakalayamadı. Yeni alınan karar sayesinde sektörün bu sezonu iyi atlatacağını düşünüyorum. Hem evlilik hem de yeni mobilya alınan döneme denk geldiği için sektör pozitif bir şekilde büyüyecek. Bu da 2023 hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir dönüm noktası. Bugün sektör olarak 3 milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz. İç piyasanın dengelenmesiyle bu rakamları istediğimiz seviyelere ulaştıracağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.

Sektörde özellikle sunta, MDF, sünger ve hırdavat gibi ürünlerde ithal bağımlılığın yüksek olduğuna dikkati çeken Güleç, "Özellikle, sunta-MDF’de yüksek fiyatlar, sektör üzerinde büyük bir maliyet baskısı oluşturuyor. KDV’lerinin de yüzde 18 olması ayrıca konuşmamız gereken bir husus. Devletimizden ricamız sektöre topyekün bakmaları. Bu kalemlerde de KDV’nin yüzde 8’e çekilmesinin sektörümüz açısından, dolayısıyla ülke ekonomisi açısından olumlu olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Şimdi dünyaya bir kez daha Türk mobilyasının gücünü gösterme zamanı"

Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı da en son 31 Mart’a kadar uzatılan KDV indirimi konusunda sektör adına yoğun çalışmalar yürüttüklerini ve KDV indiriminin uzatılması yönünde kanaat oluşturduklarını belirtti.

Bekledikleri kararın bugün Resmi Gazete'de açıklandığını hatırlatan Balcı, yüzde 8 KDV uygulamasının 30 Haziran'a kadar devam edeceğini kaydetti.

Balcı, Cumhurbaşkanlığı'nın aldığı bu kararın sektör için bahar müjdesi niteliğinde olduğunu aktararak, "Ekonomimizin büyümesi için de istikrarlı bir adım olduğu kanaatindeyim. Biz daha önceki söylemlerimizde de devletimize ve ekonomimize olan inancımızın tam olduğunu dile getirmiştik. 179 ülke ile pazar çeşitliliğinde söz hakkına sahip olan rekortmen sektörümüzle, şimdi dünyaya bir kez daha Türk mobilyasının gücünü gösterme zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mobilya sanayisinin her geçen gün büyümeye, gelişmeye devam ettiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Mobilya sektörünün sorunlarının çözümünde devletin destek ve teşviklerine her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda üreticiyi, satıcıyı, tüketiciyi desteklemek için KDV indiriminin devam etmesi sektörümüz adına çok olumlu bir adım olmuştur. Mobilya sektörü, Türkiye’nin lokomotif sektörüdür ve birçok yan sanayiyi de desteklemektedir. Aynı zamanda Türkiye’de istihdama en çok katkı sağlayan sektörlerin başında gelmektedir. Mobilyada KDV indiriminin 30 Haziran’a kadar uzatılmasının istihdama da çok büyük katkıları olacaktır. Ayrıca, devletimizin 2023 vizyonu kapsamında mobilya sektöründen beklentisinin büyük olduğunun bilincindeyiz. Hedef rakamlara baktığımızda 25 milyar dolarlık üretim, 10 milyar dolarlık ihracat ile dünya sıralamasında ilk 10, Avrupa’da ise ilk 5’te olmayı hedefleyen stratejik ve rekabetçi bir sektör olmak mobilya sektörünün hedef ve vizyonunu oluşturmaktadır. Bu hedeflere hep birlikte ulaşabilmek için mobilya sektöründe KDV indirimi kalıcı olmalıdır ve şimdi hep birlikte daha çok çalışma zamanıdır."

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KDV ve ÖTV indirimlerinde sürenin uzatılması Mobilya Dernekleri Federasyonu MOSDER

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