KDV indirimi mobilya satışlarını artırdı

İSTANBUL (AA) - MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, mobilya sektöründe uygulanan KDV indiriminin sektörü canlandırdığını belirterek, "İndirim işlerimizi canlandırmaya başladı. Satışlarımız geçen aya göre yüzde 30-40 artmış durumda. Bu ay, yeni yıl alışverişlerinin de başlamasıyla daha fazla hissedeceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Mutlu, yaptığı yazılı açıklamayla mobilya sektörüne ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye’nin mobilya sektöründe yıllık ihracatının geçen yıl 2,7 milyar dolar olduğunu ifade eden Mutlu, "Bu yıl sektörün ihracatı 4 milyar dolara yükselecek. Bunun yüzde 8’lik dilimini, 320 milyon doları MASKO olarak biz yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte ihracatımız daha da hızlanacak. Yeni yönetim olarak ihracat tarafına ağırlık veriyoruz ve yeni projeler üretiyoruz. Hedefimiz, Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 15 seviyesinde pay alabilmek." değerlendirmesini yaptı.

Türk mobilya sektörünün hem iç pazar hem de uluslararası arenada hızla büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Mutlu, Türk üreticilerin üretim kalitesi, fiyat avantajı ve hızlı teslimat imkanı ile birçok ülke tarafından tercih edilir hale geldiğini kaydetti.