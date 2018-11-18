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KDV indirimi mobilya satışlarını artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 12:46 | Son Güncelleme

MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu: - "İndirim (KDV indirimi) işlerimizi canlandırmaya başladı. Satışlarımız geçen aya göre yüzde 30-40 artmış durumda. Bu ay, yeni yıl alışverişlerinin de başlamasıyla daha fazla hissedeceğimize inanıyorum" - "Yeni yönetim olarak ihracat tarafına ağırlık veriyoruz ve yeni projeler üretiyoruz. Hedefimiz Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 15 seviyesinde pay alabilmek"

İSTANBUL (AA) - MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, mobilya sektöründe uygulanan KDV indiriminin sektörü canlandırdığını belirterek, "İndirim işlerimizi canlandırmaya başladı. Satışlarımız geçen aya göre yüzde 30-40 artmış durumda. Bu ay, yeni yıl alışverişlerinin de başlamasıyla daha fazla hissedeceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Mutlu, yaptığı yazılı açıklamayla mobilya sektörüne ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye’nin mobilya sektöründe yıllık ihracatının geçen yıl 2,7 milyar dolar olduğunu ifade eden Mutlu, "Bu yıl sektörün ihracatı 4 milyar dolara yükselecek. Bunun yüzde 8’lik dilimini, 320 milyon doları MASKO olarak biz yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte ihracatımız daha da hızlanacak. Yeni yönetim olarak ihracat tarafına ağırlık veriyoruz ve yeni projeler üretiyoruz. Hedefimiz, Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 15 seviyesinde pay alabilmek." değerlendirmesini yaptı.

Türk mobilya sektörünün hem iç pazar hem de uluslararası arenada hızla büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Mutlu, Türk üreticilerin üretim kalitesi, fiyat avantajı ve hızlı teslimat imkanı ile birçok ülke tarafından tercih edilir hale geldiğini kaydetti.

İtalya'nın, tasarım ve katma değer anlamında mobilya sektöründe en güçlü ülke olduğunu aktaran Mutlu, Çin'in ise uygun fiyat politikası nedeniyle toplam pazardan aslan payını aldığı bilgisini verdi.

Türk mobilya üreticilerinin bu iki ülkeye kafa tutar hale gelmek adına var gücüyle çalıştığını ifade eden Mutlu, "Mobilya’nın kalbi olarak bilinen ve 550 şirketi bünyesinde barındıran MASKO, yeni yönetimi ile önemi bir atağa kalkmaya hazırlanıyor. Mart ayında Çin’de yapılacak olan mobilya fuarına MASKO olarak katılacağız. Mobilyada dünya devi Çin pazarına ürün satacağız. Tereciye tere satmaya gidiyoruz." diye devam etti.

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- "İndirim Haziran ayına kadar uzatılmalı"

Mobilya sektörüne yapılan vergi indirimlerine değinen Mehmet Mutlu, işlerin açıldığını kaydetti.

Mutlu, şunları kaydetti:

"Vergi indirimi kararı, tam zamanında alınmış ve bizler için can suyu niteliğinde bir karar oldu. Piyasalardaki durgunluktan öncelikle etkilenen ve lokomotif görevi gören sektörlerin desteklenmesi, bizleri çok mutlu etti. Yaşanan süreçte kamu ve özel sektörün, sorunları birlikte tespit edip çözüm üretmesi de ayrıca önemli bir nokta. Bu şevkle çalışmaya, üretmeye, istihdam yaratmaya ve ekonomimize katkıda bulunmak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam ediyoruz.

İndirim, işlerimizi canlandırmaya başladı. Satışlarımız geçen aya göre yüzde 30-40 artmış durumda. Bu ay, yeni yıl alışverişlerinin de başlamasıyla daha fazla hissedeceğimize inanıyorum. Ancak şunu da belirtmem gerekir ki, mobilya sektörü için bahar ve yaz ayları çok daha önemli bir dönem. Bu bakımdan indirimin 2019 yılı Haziran ayına kadar uzatılması yönündeki talebimizi de dile getirmeden edemeyeceğim."

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Anahtar Kelimeler:
MASKO Mehmet Mutlu Mobilya sektörü

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