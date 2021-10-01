KDV yüzde 1'e indirilmişti! İkinci el telefonda fiyatlar düşecek mi?

Cumhurbaşkanı Kararı ile yenileme merkezleri ve bunlara bağlı yetkili satıcılar tarafından satışa sunulan yenilenmiş cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürülürken, ikinci el cihazlarda garanti sisteminin nasıl işlediği de merak konusu oldu.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Bakanlık tarafından hazırlanan ve Ağustos 2020'de yürürlüğe giren Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikle cep telefonu ve tablet gibi ikinci el teknolojik ürünlerin belirli bir standartta yenilenmesi, sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulmasına yönelik uygulama usul ve esasları düzenlenmişti.

Düzenlemeyle kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin, Bakanlıkça onaylı merkezler tarafından yenilenmesi öngörülürken getirilen sistemle, yenileme merkezleri ve yenileme işlemlerinin standartları TSE tarafından belirlendi. Yenilenmiş ürünlere en az 12 ay garanti verildi.

Söz konusu düzenlemeyle tüketicilerin ikinci el cihazları alırken veya satarken güvenli şekilde alışveriş yapmalarının sağlanması, satın alınan cihaza ilişkin karşılaşılan sorunlarda hem garantiden hem de ayıplı maldan kaynaklı hakların kullanılması hedefleniyor. Ayrıca ithal girdi kalemlerinde sağlanacak tasarruf ile cari açığın azaltılması ve ekonomik ömrü dolmayan ürünlerin yeniden ekonomiye katkısının sağlanması amaçlanıyor.

Yenileme yapılıp yapılmadığına bakılmadan ikinci el cep telefonu ve tabletlerin bilgilendirme etiketiyle satılması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca, standartlara uygun yenileme işlemi yapılmayan malların yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve satışı yasaklanırken tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi öngörülüyor.

Bu doğrultuda, şu ana kadar Ticaret Bakanlığı 8 firmanın yenileme merkezi olarak yetkilendirilmesini uygun görürken, bu firmalar adına "yenileme yetki belgesi" düzenlendi. Söz konusu firmalar, Garantili Teknoloji İletişim Hizmetleri Ltd. Şti, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, HB Bilişim Servis Hizmetleri İthalat İhracat İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti, Ouno Teknik Servis Hizmetleri AŞ, Vestel Ticaret Aş Avcılar Venüs Onarım Şubesi, KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Ticaret AŞ, BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ olarak sıralandı.

Piyasada 12 milyonu satışa sunulan yaklaşık 20 milyon ikinci el cep telefonunun el değiştirdiği düşünülüyor. Söz konusu ikinci el cep telefonlarının ekonomik büyüklüğünün ise yıllık 20 milyar lira olduğu öngörülüyor.

"KARARLA 'YENİLENMİŞ ÜRÜN' SİSTEMİNİN TEŞVİK EDİLMESİ AMAÇLANMIŞTIR"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Yardımcısı Sayan, söz konusu KDV indiriminin, ikinci el/yenilenmiş cep telefonlarında KDV indiriminin özellikle yenilenmiş cep telefonlarının ekonomiye yeniden kazandırılması için çok güzel bir gelişme olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Kararı ile yenileme merkezleri ve bunlara bağlı yetkili satıcılar tarafından satışa sunulan yenilenmiş cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürülmüştür. Bu kararla yenileme merkezlerine vergi avantajı sağlanarak 'yenilenmiş ürün' sisteminin teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Oluşacak vergi avantajı, fiyatlara da yansıyacağından tüketiciler daha uygun fiyatlarla yenilenmiş cep telefonu satın alabileceklerdir. Karar, sektörümüz için hayırlı olsun."

YENİLEME MERKEZLERİNDEN ALINAN İKİNCİ EL TELEFONDA HUKUKSAL SORUN YAŞANMIYOR

İkinci el cep telefonu satmak isteyen tüketiciler, yetkilendirilmiş yenileme merkezlerine kargo ya da elden cep telefonlarını teslim ediyor. Yenileme merkezleri, inceledikleri telefon için bir fiyat teklifi sunuyor. Satıcının uygun görmesi halinde, telefonlar bu fiyat üzerinden yenileme merkezinin internet sitesinde satışa çıkıyor. Kullanılmış cep telefonları belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı şekilde yeni kullanıcılara sunuluyor.

İkinci el cep telefonu almak isteyen vatandaşlara cihazlar, garanti belgesiyle, yenileme merkezinin kutusunda tüm fonksiyonları çalışır halde teslim ediliyor. Kutuda, telefon, data kablosu, şarj adaptörü ve garanti belgesi yer alıyor.

Yetkilendirilmiş yenileme merkezlerden alınan cep telefonlarında IMEI geçmişinden alıcılar sorumlu tutulmuyor ve bu telefonlarda hukuksal bir sorun yaşanmıyor. Bu merkezlere satılan cep telefonlarında da kişisel bilgiler kalıcı olarak siliniyor.

(AA)

