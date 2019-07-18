HABER

Kdz. Ereğli’de 10’larca iş yeri, ev ve araç sular altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gece boyu devam eden yağmur sabah saatlerinde sele yol açtı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gece boyu devam eden yağmur sabah saatlerinde sele yol açtı. Kışla, Kavaklık ve Kepez Mahallesi’nde onlarca iş yeri, ev ve otomobil sular altında kaldı.
Kdz. Ereğli ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. İlçeye bağlı Kışla, Kavaklık ve Kepez Mahallesi’nde derelerin taşması ve rögarların tıkanması ile çok sayıda iş yeri, ev ve otomobil sular altında kaldı. Sabahın erken saatlerinde Kışla Sanayi sitesine gelen esnaflar iş yerlerinin sular altında kaldığını gördü. Derinliği yer yer 1 metreyi aşan sular iş yerlerin de büyük zarara yol açtı. Kışla Sanayi Sitesi içerisinde park halinde bulunan onlarca araçta sular altında kaldı. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün Kışla Sanayi Sitesi girişinde bulunan istasyonu da selden etkilendi.

Mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
Kavaklık Mahallesi’nde selin ortasında kalan vatandaşları Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye ekipleri selde mahsur kalan vatandaşları itfaiye merdiveni ile tahliye ederek güvenli bölgeye aldı.

Selde evlerinden son anda kurtuldular
Kavaklık Mahallesi’nde ise Vedat Ayçiçek, eşi ve üç çocuğu ile birlikte evinde uyurken sele yakalandı. Son anda çocuklarını ve eşini dışarı çıkartmayı başaran Ayçiçek’in evinin içerisi yaklaşık 1 metre sularla doldu. Evindeki tüm eşyalar kullanılamaz hale gelen Ayçiçek, kirada oturduğunu, mağdur olduğunu ve yetkililerden yardım beklediğini söyledi. Kavaklık Mahallesi’nde Kdz. Ereğli Belediyesi Düğün Salonu ile yan tarafında bulunan tekstil atölyesi de Kabasakal deresinin taşması nedeniyle sular altında kaldı. Yaşanan sel nedeniyle düğün salonu kullanılamaz hale gelirken, tekstil atölyesinde ise işçiler temizlik çalışması başlattı.
Kepez Mahallesi Solak Köyü yolayrımı mevkisinde ise bir marketin deposu tamamen sularla doldu. Market yetkilisi Mücahit Özçelik deposunun tamamen sularla dolduğunu ve yaklaşık 250-300 bin TL civarında zararının bulunduğunu dile getirdi. Bölgede yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle AFAD ekipleri ilçeye gelerek incelemelere başlarken, Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Gören şoke oluyor! Bembeyaz kesildiGören şoke oluyor! Bembeyaz kesildi
Terör saldırısında ölen tıp öğrencisi oğullarının hayali için burs veriyorlar  Terör saldırısında ölen tıp öğrencisi oğullarının hayali için burs veriyorlar  
Yavru dağ keçisi güvenlik korucusu tarafından kurtarıldıYavru dağ keçisi güvenlik korucusu tarafından kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da radikal örgütlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da flaş operasyon! Gözaltılar var...

Bebeğinin ağzını görünce şoke oldu: Rüyamda görmüştüm!

Bebeğinin ağzını gören anne şoke oldu!

Antalya'nın Maldivleri olarak biliniyor! Suluada'da kirlilik tehlikesi

Antalya'nın Maldivleri alarm veriyor

Karlov suikastı soruşturmasında biri eski 6 TRT çalışanına gözaltı

Biri eski 6 TRT çalışanına FETÖ gözaltısı!

Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

Ahırı imalathaneye çevirmişler! 5 bin 400...

Son dakika: Kandil'e hava harekatı!

Türk jetleri havalandı! Kandil vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.