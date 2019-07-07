HABER

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.07.2019 08:56 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21.’si düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali’nde ünlü sanatçılar Hadise ve Murat Boz sahne aldı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21.’si düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali’nde ünlü sanatçılar Hadise ve Murat Boz sahne aldı.
Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından bu yıl 21.’si düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde ünlü sanatçı Hadise sahne aldı. Yaklaşık iki saat boyunca sahne alan ünlü sanatçıya, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık çeşitli hediyeler verdi. Sanatçı, "Sıfır Tolerans", "Prenses", "Şampiyon", "Stir Me Up", "Aşk Dediğin", "Farkımız Var", "Aşk Kaç Beden Giyer", "Nerdesin Aşkım" şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

"Her gün yürüdüğüm caddeler, Ereğli benim memleketim"
Hadise’nin ardından Kdz. Ereğlili sanatçı Murat Boz sahne aldı. Ünlü sanatçı Murat Boz, "Janti" isimli parçasıyla sahneye çıktığında büyük ilgi gördü. Hayranlarıyla "Özledim", "Geri Dönüş Olsa", "Ben Özledim Galiba Seni", "İki Medeni İnsan", "Geç Olmadan" isimli parçalarını seslendiren ünlü sanatçı şarkı arasında "Ereğli, memleketim. Bu gezdiğiniz caddeler, yollarda gezdik. Ereğli sizi çok özlemişim. Çok ayrı kaldık" diyerek hasretini dile getirdi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık’ın çiçek ve elpek bezinden şal hediye ettiği sanatçı yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Hadise ve Murat Boz rüzgarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sürenin sonuna gelindi! İran'dan son hamle!

Sürenin sonuna gelindi! İran'dan son hamle!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Borçları yüzünden pornocu olmuştu...

Borçları yüzünden pornocu olmuştu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

70 yaşında porno yıldızı oldu!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

Keira'ya porno çizgi roman şoku!

Keira'ya porno çizgi roman şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.