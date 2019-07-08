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Kdz. Ereğli’de Koray Avcı ve Yıldız Tilbe rüzgarı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2019 00:04 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21.’si düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali’nin son gününde ünlü sanatçılar Koray Avcı ve Yıldız Tilbe sahne aldı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21.’si düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali’nin son gününde ünlü sanatçılar Koray Avcı ve Yıldız Tilbe sahne aldı.
Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından bu yıl 21.’si düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali’nin son gününde ünlü sanatçı Koray Avcı sahne aldı. Yaklaşık iki saat boyunca sahne alan ünlü sanatçıya, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık çeşitli hediyeler verdi. Sanatçı, "Hoş geldin, Sen, Keskin Bıçak" şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Bir ara eline tarak alarak saçını tarayan Koray Avcı, kadına şiddete tepki gösterdi.
Koray Avcı’nın ardından Yıldız Tilbe sahne aldı. Ünlü sanatçı sahneye çıktığında büyük ilgi gördü. Ünlü sanatçı konserin açılışını “Dellikanlım” şarkısı ile yaptı. Konsere gelen binlerce vatandaş hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Tilbe, “Dur Sana Şöyle Bir Bakayım” “ Çabuk Olalım Aşkım” isimli parçalarını seslendirdi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık’ın çiçek ve elpek bezinden şal hediye ettiği sanatçı yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Kdz. Ereğli’de Koray Avcı ve Yıldız Tilbe rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Koray Avcı ve Yıldız Tilbe rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Koray Avcı ve Yıldız Tilbe rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Koray Avcı ve Yıldız Tilbe rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Koray Avcı ve Yıldız Tilbe rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Koray Avcı ve Yıldız Tilbe rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Koray Avcı ve Yıldız Tilbe rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Koray Avcı ve Yıldız Tilbe rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Koray Avcı ve Yıldız Tilbe rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Koray Avcı ve Yıldız Tilbe rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Koray Avcı ve Yıldız Tilbe rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Koray Avcı ve Yıldız Tilbe rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Koray Avcı ve Yıldız Tilbe rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Koray Avcı ve Yıldız Tilbe rüzgarı

Kdz. Ereğli’de Koray Avcı ve Yıldız Tilbe rüzgarı
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