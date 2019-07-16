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Kdz. Ereğli’de mahkûmlar “15 Temmuz’un anatomisi” belgeselini izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 14:25 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ki A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan adli suçlardan hükümlü ve tutuklulara “İşgal girişiminden dirilişe 15 Temmuz’un anatomisi” isimli belgeseli izlettirildi.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kdz.

Kdz. Ereğli’de mahkûmlar “15 Temmuz’un anatomisi” belgeselini izledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ki A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan adli suçlardan hükümlü ve tutuklulara “İşgal girişiminden dirilişe 15 Temmuz’un anatomisi” isimli belgeseli izlettirildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kdz. Ereğli A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda da anma etkinlikleri düzenlendi. Kdz. Ereğli A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yetkilisi Erol Yelkenci Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün talebi ile Türkiye genelinde ki cezaevlerinde olduğu gibi Kdz. Ereğli A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda da 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü nedeniyle tutuklu ve hükümlülere kurum kütüphanesinde “İşgal girişiminden dirilişe 15 Temmuz’un anatomisi” belgeselinin izlettirildiğini bildirdi. Kdz. Ereğli A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yetkilisi Yelkenci etkinlikle cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere vatanseverlik ile milli duygularda hassasiyet kazanımına katkı sağlamanın amaçlandığını ifade etti.

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