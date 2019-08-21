Kdz. Ereğli’de silahlı kavga: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada silahını kullanan bir kişi yanlışlıkla kavga ettiği kişinin arkadaşını vurdu.

Olay gece saatlerinde Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan G.G. ile B.Ö. yolda karşılaşınca kısa süren tartışmanın ardından kavga etmeye başladı. Çıkan kavga sorasında üzerinde bulunan silahı çıkartıp ateşleyen B.Ö. yanlışlıkla kavga ettiği G.G.’nin arkadaşı M.Ö.’yü vurdu. Bacağından yaralanan M.Ö. olay yerine çağrılan ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinden taksi ile ayrılan B.Ö. ise emniyete giderek silahı ile birlikte teslim oldu. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. B.Ö.’nün adliyedeki işlemleri sürüyor.



