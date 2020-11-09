Keanu Reeves bunu beğendi: OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümü ile geliyor!

Akıllı saat sektöründe Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi ve Fitbit gibi birçok marka bulunuyor. Bu markaların bir kısmı aynı zamanda akıllı telefonlar da üreterek, kendi telefonlarına önemli bir yardımcı da sunuyorlar. Fakat akıllı telefon sektöründe faaliyet gösteren nice firmalar hala kendi adını taşıyan bir akıllı saat üretmiş değiller. Bunlardan birisi tartışmaların odağında yer alan OnePlus. Tartışmaların odağında diyoruz çünkü OnePlus resmi hesabı tarafından çok önceden yapılan bir paylaşım, OnePlus Watch'ın gerçek olabileceğine dair ümitleri artırmıştı. Fakat sonradan ortaya çıkan dedikodular, akıllı saatin ertelendiğini söylemişti. Nitekim, yapılan yeni bir paylaşım OnePlus Watch'a olan ümitleri artırdı. Fakat bu kez paylaşımı yapan OnePlus'ın kendisi değil, ünlü bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station. Üstelik paylaşım normal sürüm OnePlus Watch hakkında da değil.

ONEPLUS WATCH CYBERPUNK 2077 KORDONU ORTAYA ÇIKTI

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümü, sızıntı kaynağının ana odağındaki akıllı saat oldu. Sızıntı kaynağı OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümüne ait olduğunu söylediği kordonları paylaştı. Kordonların üzerinde ise OnePlus ve Cyberpunk 2077 yazıları yer aldı. Anlaşılan OnePlus, CD Projekt RED'in Gold sürümüne erişmesine rağmen üçüncü kez ertelenen oyununa oldukça önem veriyor.