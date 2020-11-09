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Keanu Reeves bunu beğendi: OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümü ile geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.11.2020 11:50 | Son Güncelleme

OnePlus, OnePlus Watch Cyberpunk 2077 özel sürümü akıllı saati için hazırlıklar yapıyor olabilir. Zira yapılan bir paylaşıma bakılırsa, OnePlus Watch ile birlikte OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümü de geliyor. Yani OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition'a kardeş geliyor demek de mümkün.

Keanu Reeves bunu beğendi: OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümü ile geliyor!

Akıllı saat sektöründe Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi ve Fitbit gibi birçok marka bulunuyor. Bu markaların bir kısmı aynı zamanda akıllı telefonlar da üreterek, kendi telefonlarına önemli bir yardımcı da sunuyorlar. Fakat akıllı telefon sektöründe faaliyet gösteren nice firmalar hala kendi adını taşıyan bir akıllı saat üretmiş değiller. Bunlardan birisi tartışmaların odağında yer alan OnePlus. Tartışmaların odağında diyoruz çünkü OnePlus resmi hesabı tarafından çok önceden yapılan bir paylaşım, OnePlus Watch'ın gerçek olabileceğine dair ümitleri artırmıştı. Fakat sonradan ortaya çıkan dedikodular, akıllı saatin ertelendiğini söylemişti. Nitekim, yapılan yeni bir paylaşım OnePlus Watch'a olan ümitleri artırdı. Fakat bu kez paylaşımı yapan OnePlus'ın kendisi değil, ünlü bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station. Üstelik paylaşım normal sürüm OnePlus Watch hakkında da değil.

ONEPLUS WATCH CYBERPUNK 2077 KORDONU ORTAYA ÇIKTI

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümü, sızıntı kaynağının ana odağındaki akıllı saat oldu. Sızıntı kaynağı OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümüne ait olduğunu söylediği kordonları paylaştı. Kordonların üzerinde ise OnePlus ve Cyberpunk 2077 yazıları yer aldı. Anlaşılan OnePlus, CD Projekt RED'in Gold sürümüne erişmesine rağmen üçüncü kez ertelenen oyununa oldukça önem veriyor.

OnePlus Watch Cyberpunk 2077

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ONEPLUS WATCH NE ZAMAN ÇIKACAK?

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 çıkış tarihi için herhangi bir bilgi yok. Ancak beklentiler, OnePlus 9 ile birlikte akıllı saatlerin de tanıtılacağından yana. Cyberpunk 2077 oyununun 4 Aralık'ta piyasaya sürüleceğini düşündüğümüzde 4 Aralık'a fazla uzak olmayan bir tarihte OnePlus Watch tanıtım etkinliği duyurusunun haberini alabiliriz gibi görünüyor.

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