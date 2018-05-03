Keanu Reeves'in son hali hayranlarını üzdü!

İşte ünlü oyuncunun son hali...

Keanu Reeves (John Wick) tanınmayacak halde (Rolleri uğruna değişen oyuncular)

1 / 46 John Wick karakterine hayat veren Keanu Reeves tanınmayacak hale geldi. Hayranları ilk bakışta 53 yaşındaki oyuncu için endişelense de Reeves'in 3. film için bu halde olduğu ortaya çıktı. Keanu Reeves rolü için değişen tek oyuncu değil. Kimi saçlarını kazıttı, kimi zayıfladı, kimi kilo aldı. İşte rollerini inandırıcı hale getirmek için güzelliklerinden ve görünümlerinden ödün vermekten gocunmayan diğer ünlü oyuncular...

2 / 46 Keanu Reeves Hollywood'un en ünlülerinden biri olup da şöhretler dünyasındaki yaşam tarzının dışında bir hayat sürdüren oyuncu Keanu Reeves, önceki gün New York'ta sokağın köşesindeki bir binanın önünde otururken görüntülendi. Bakımsız bir görüntüsü olan Reeves, bir yandan elindeki içeceği yudumlarken bir yandan da etrafı seyretti. İlk anda bu haliyle hayranlarını üzen Reeves'in görüntüsünün ardındaki gerçek de sonradan ortaya çıktı. 53 yaşındaki oyuncu rol aldığı John Wick serisinin üçüncü filminin bir sahnesi için bekliyordu. Reeves, içeceğini yudumlayıp dinlerinken de kamera arkası ekibi seti çekime hazırladı.

3 / 46 LIZ HURLEY İngiliz oyuncu Liz Hurley, 2015 yılından bu yana rol aldığı ‘The Royal’ dizisinin setinde tanınmaz halde görüntülendi.

4 / 46 52 yaşındaki oyuncu, dizide gelinini canlandıran oyuncuyu çikolata kazanının içinde boğmaya çalışırken tamamen çikolaya bulanmış hale geldi. Tam adı Elizabeth Hurley olan oyuncu, modellikle başladığı kariyerinde kozmetik markalarının reklam yüzü de oldu.

5 / 46 JOHN TRAVOLTA ABD'li aktör John Travolta, yönetmenliğini Fred Durst’ın üstlendiği yeni filmi Moose’un Hollywood’daki setinde görüntülendi. John Travolta, beyazlayan saç ve sakalı ile tanınmaz haldeydi.

6 / 46 Psikolojik problemleri olan bir karakteri canlandıran 64 yaşındaki aktörün, kilo aldığı da gözden kaçmadı.

7 / 46 VANESSA HUDGENS "Gimme Shelter" adlı filmde Agnes Bailey rolünde yer alan Hudgens, evden kaçan ve umutsuz hayatında yaşam mücadelesi veren bir kadını canlandırdı. Rolü için saçlarını kestirdi ve asi bir görünüme büründü.

8 / 46 MIA WASIKOWSKA Anı adlı romandan sinemaya uyarlanan "Jane Eyre"de, Jane Eyre rolünü canlandırdan Wasikowska, kendisine köle gibi davranan halası tarafından yoksul kızların gittiği katı disiplinli bir yatılı okula gönderilen karakteri için güzelliğinden taviz verdi.

9 / 46 CHRIS PRATT

10 / 46 PENELOPE CRUZ "Kal, Gitme" adlı filmde Italia adlı karaktere hayat veren oyuncu, film için saçlarını kestirdi. Film, Penélope Cruz’un en çirkin halini sergilediği yapım olarak adlandırıldı.

11 / 46 MATTHEW FOX

12 / 46 ANNE HATHAWAY Anne Hathaway, "Sefiller" filmindeki Fantine rolü için saçlarından oldu. Müzikal filmde oyuncu, para için saçlarını satmak zorunda kalan kadını canlandırdı.

13 / 46 RENEE ZELLWEGER "Bridget Jones'un Günlüğü" filmindeki Bridget Jones rolü için ünlü oyuncu 10 kilo aldı. Filmin çekimlerinin ardından sıkı bir diyete girdi.

14 / 46 NATALIE PORTMAN "V for Vendetta"da Evey Hammond olarak karşımıza çıkan Portman, film için saçlarını kazıttı. Bu cesur davranışıyla üstesinden geldiği rolü ona dünya çapında bir başarı getirdi.

15 / 46 HELENA BONHAM CARTER "Büyük Balık" adlı filmde bir cadıyı oynayan Carter, yaşlandırılmış ve çirkinleştirilmiş görünümüyle her zamanki güzelliğinden çok uzak bir imajla beyazperdede boy gösterdi.

16 / 46 JARED LETO

17 / 46 JAKE GYLLENHAAL

18 / 46 HILARY SWANK "Milyonluk Bebek" filminde Maggie Fitzgerald adlı bir boksör rolünü oynayan Swank, karakterin inandırıcılığı için yüzünü kan revan içinde bırakmaktan çekinmedi.

19 / 46 MATTHEW MCCONAUGHEY

20 / 46 AMERICA FERRERA America Ferrera, "Çirkin Betty"deki Betty rolü için diş telleri takan çirkin bir kız görünümüyle seyirci karşısına çıkmakta tereddüt etmedi.

21 / 46 MAYIM BIALIK "The Big Bang Theory" adlı dizide zeki ama dış görünümüne pek önem vermeyen, Sheldon Cooper'ın (Jim Parsons) sevgilisi Amy Farrah Fowler adlı karakteri canlandıran Bialik, gerçek hayatta bakımlı ve şık görünümüyle dikkat çekiyor.

22 / 46 CYNTHIA NIXON "Wit" adlı filmde kansere yakalandığı için kemoterapi alan Vivien Baring karakterini canlandıran Nixon, rolü için saçlarını kazıtmaktan çekinmedi.

23 / 46 KATE WINSLET "Okuyucu" adlı filmde Hanna Schmitz karakterine hayat veren Winslet, yaşlandırılmış yüzüyle her zamanki güzelliğinden çok uzaktaydı.

24 / 46 GWENDOLINE CHRISTIE Game of Thrones'ta savaşçı Brienne rolünü canlandıran Christie, dizide, gerçek hayattaki feminen görünümünden oldukça uzak bir görünüme sahip.

25 / 46 J.K. SIMMONS

26 / 46 EDEN SHER Eden Sher, "The Middle" adlı dizide Sue Heck adlı ergenlik çağındaki bir kızı canlandırıyordu. Oyuncu, dişlerine tel takmış haliyle ekranlardaydı.

27 / 46 MARGOT ROBBIE Margot Robbie, "Suicide Squad (Gerçek Kötüler) filminde de canlandırdığı Harley Quinn rolü için tamamen farklı bir imaja bürünmüştü. Yüzünde rengarenk ve kirli görünümlü makyajıyla her zamanki güzelliğinin çok uzağında bir görüntü vermişti.

28 / 46 CHRISTIAN BALE ABD'li aktör Christian Bale yeni filminde canlandıracağı eski ABD Başkanı George W.Bush'un yardımcısı Dick Cheney rolü için formunu bir kez daha bozdu. Kariyeri boyunca bir çok rol için defalarca 20 kilo ve üzerinde değişim yaşayan Bale'in son halinin yeni bir kilo rekoru olduğu tahmin ediliyor.

29 / 46 Renee Zellweger, rolü için kolylıkla değişebilmesiyle tanınan bir oyuncu. Bu defa çok farklı biri haline geldi.

30 / 46 Yeni biyografik filminde 1940’lı yılların efsane oyuncusu ve şarkıcısı Judy Garland’i canlandıran Zellweger’in ilk fotoğrafı yayınlandı.

31 / 46 Zellweger’in fotoğrafı, 1969 yılında aşırı doz sakinleştirici ilaçtan yaşamını yitiren Garland’in ölümünden bir yıl önce, sağlık sorunlarına rağmen Londra’da konser verdiği anı canlandırıyor.

32 / 46 CHARLIZE THERON Kırmızı halıdaki fit görünümüyle bilinen Hollywood’un ünlü oyuncusu Charlize Theron, yeni filmi için geçirdiği değişimle dikkat çekti.

33 / 46 42 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, üç çocuk annesi bir kadını canlandırdığı ‘Tully’ adlı film için kilo aldı.

34 / 46 Çocukları arasından biri yeni doğmuş yorgun bir anneyi oynayan Theron, film için 15 kilo aldı.

35 / 46 Theron, kendisine En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını getiren 2003 yapımı ‘Monster’ (Cani) filmi için de 15 kilo almış, sonra kilolarından kurtulmuştu.

36 / 46 ROLÜ İÇİN DEĞİŞTİ, OSCAR'I ALDI Theron, 2004 yılında En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandığı ‘Monster’ (Cani) filminde böyle görünüyordu. İşte tıpkı Theron gibi rolü uğruna güzelliğinden taviz vermekten çekinmeyen diğer ünlüler...

37 / 46 BLAKE LIVELY ‘The Rhythm Section’ filminde Stephanie Patrick karakterine hayat veren oyuncu, ailesinin ölümüne yol açan uçak kazasını planlayan kişilerden intikam aldı. Lively, 1940’larda geçen gerilim türündeki yapımda, kızıl saçlı bir suikastçi rolüne büründü.

38 / 46 Oyuncu, rolü için alamet-i farikası olan uzun sarı saçını kestirdi.

39 / 46 Kısa bir model tercih eden ve siyaha boyatan Lively’nin bu hali, şaşırttı. Film için büyük bir fedakârlık yapan oyuncu, 22 Şubat 2019’da vizyonda hayranlarıyla buluşacak.

40 / 46 JENNIFER GARNER ABD'li soyuncu Jennifer Garner, XX adlı film için erkek kılığına girdi. Sanatçı bu halinin fotoğrafını sosyal medyada 'Yeni yıl yeni ben' notu ile paylaştı. Güzel oyuncu bu haliyle İngiliz aktör Eddie Redmayn'e benzetildi.

41 / 46 NICOLE KIDMAN Big Littles Lies dizisindeki rolüyle Altın Küre Ödülü'ne aday olan Nicole Kidman, yeni filmi 'Destroyer'da bir dedektifi canlandırdı. Kidman, karakteri gereği taktığı peruk ve kirli makyajıyla tanınmaz haldeydi.

42 / 46 NICOLE KIDMAN

43 / 46 Robbie, Esquire dergisi tarafından 2017’nin yaşayan en seks kadını seçilmişti.

44 / 46 Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaştığı ‘Para Avcısı’ (Wolf of Wall Street) filmiyle yıldızı parlayan 27 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, 2018 yılında gösterime girecek olan ‘Mary Queen of Scots’ filminin çekimlerini Londra’da sürdürüyor.

45 / 46 Yeni rolü için Robbie’ye yapılan makyajla alnının açık ve yüzünün lekeli hale getirilmesi dikkat çekti.