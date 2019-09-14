Keanu Reeves: Neo'ya uygun şekilde yaşamaya çalışıyorum

Ülkemizde son dönemde sosyal medyada ilgiyle takip edilen Lübnanlı aktör Keanu Reeves, The Jakarta Post gazetesine samimi açıklamalarda bulundu. 2000’lere damga vuran The Matrix filmiyle kariyerinin zirvesine çıkan, bugünlerde de John Wic serisiyle anılan ve yeni Matrix filmiyle konuşulan 55 yaşındaki oyuncu, hakkında merak edilenleri anlattı.

Başrolünde yer aldığınız The Matrix serisi, sizin için büyük anlam ifade ediyor olmalı. O filmlerde canlandırdığınız Neo karakteriyle ne kadar benziyorsunuz?

Aslında o, benden çok daha iyi bir adam. Ama ben de onun değerlerine saygı duyarak, uygun bir şekilde yaşamaya çalışıyorum.

Onun özelliklerinden hangisine hayranlık duyuyorsunuz?

Oynaması güzel bir adam. Trinity’e olan aşkının, çok saf olduğunu düşünüyorum ve onu bu sevgiyle özdeşleştiriyorum. Sorulara her zaman bir cevap aramasını da seviyorum. O elinden gelenin en iyisini yapan, güçlü, pozitif, ahlaklı ve etik biri.

Sizin için aşk ne anlama geliyor?

Romantik ilişkilerden mi bahsediyorsunuz? Bildiğiniz gibi tek başına takılanlardanım. Hayatımda kimse yok. Ama böyle bir şey yaşarsam, karşımdaki kişiye saygı duyar ve onu severim. Umarım bir gün benim de başıma gelir.