Kebabın başkenti Adana 'Gastronomi kenti' olmaya aday

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - LEZZET şehri Adana için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı'na yapılan 'Gastronomi Şehri' ön başvurusu kabul edildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kadim kültüre ve tarihe sahip Adana'nın 'Gastronomi Şehri' olarak tescillenmesi halinde, bu ağda yer alan Hatay ve Gaziantep ile birlikte inanç ve gastronomi koridorunun güney zincirinin tamamlanmış olacağını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Adana Valiliği ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün desteğiyle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na yaptığı 'Gastronomi Şehri' ön başvurusu kabul edildi. Konuyla ilgili kentteki bir otelde 2019 UNESCO Gastronomi Şehri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Projenin ilk aşamasının kabul edilmesinde Lezzet Festivali'nin, Altın Koza Film Festivali'nin, Kebap ve Şalgam Festivali'nin, Portakal Çiçeği Karnavalı'nın etkisi var" dedi.

ADANA BÜYÜK POTANSİYEL TAŞIYOR

Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken Adana'nın büyük turizm potansiyeli taşıdığını ancak bunu yeterince tanıtamadıklarını vurgulayan Karalar, "Adana, 3 bin 500 yılı aşkın ismi değişmeyen bir kent. Hipokrat'ın ilk hastaneyi Yumurtalık'ta açtığı bilinir. İlk organ naklinin Adana'da yapıldığı bilinir. Dünyadaki ilk barış antlaşmasını yapan Adanalı bir kadındır. Fakat bunları yeterince dünya ülkelerine tanıtamıyoruz. Yakında bir kitapçık çalışmamız olacak ve bunları anlatacağız. Seyhan Belediye Başkanlığımız zamanında Romalılardan kalan dünyada hala kullanılan tek köprü olan Taşköprü'yü dünya mirasına dahil etmek için başvuruda bulunmak istedik ama ilçe başvurusu geçersiz olduğu için başvurmadık. Adana, UNESCO tarafından Gastronomi Şehri olarak kabul edilmesi halinde sınıf atlayacaktır" diye konuştu.

GASTRONOMİ TURİZMİ YÜKSELİYOR

Vali Mahmut Demirtaş ise Valilik olarak kent turizminin gelişmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Kadim kültürü ve tarihiyle Adana'mızın UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında gastronomi kenti olarak tescillenmesi, hali hazırda bu ağda yer alan Hatay ve Gaziantep'le birlikte inanç ve gastronomi koridorunun güney zincirinin tamamlanması anlamına gelecektir. Bugün tüm dünyada turizm, yerel kültürün özelliklerinin tanıtılması üzerine inşa edilmektedir. Yerel kültürün en önemli parçası olan yeme-içme alışkanlıkları ise turizm destinasyonunun pazarlanmasında en önemli enstrümanlardan biri haline gelmiştir. Bu doğrultuda yılın on iki ayına yayılma imkanı bulunan gastronomi turizmi de günümüzde turizmin yükselen eğilimleri arasında yer almaktadır. Sadece bu yönüyle değerlendirdiğimizde dahi malzeme çeşitliliği, kalitesi ve zenginliği ile geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri olan Adana'nın yerel ve geleneksel mutfağı, gastronomi turizmi için tüm özellikleri bünyesinde taşımaktadır."

UNESCO KASIM AYINDA KARARINI AÇIKLAYACAK

Öte yandan, UNESCO Paris Sekreteryası'nın başvuruyu ön tarama yaparak inceleyeceği, Ağustos-Eylül aylarında bağımsız uzmanların kente gelerek yapacağı inceleme sonunda Kasım ayında yapılacak toplantıyla kararın paylaşılacağı bildirildi. Tescil kararının alınması halinde Adana, bu ağda yer alan Hatay ve Gaziantep ile birlikte Türkiye'nin 3'üncü gastronomi kenti olacak. Halen tüm dünyada 26 gastronomi kenti bulunuyor.

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