Kebabın ve sakatatın başkenti Adana'da yeni gözde ciğer bezi

Akif ÖZDEMİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA Kasaplar Çarşısı'nda satışa sunulan 'ciğer bezi' olarak bilinen akciğerin iki lobu arasındaki sakatat, ilgi görüyor. Kasaplar, kilosunu 10 liradan sattıkları ciğer bezi için yoğun bir talep aldıklarını söyledi.

Adanalı kasapların küçükbaş hayvanların akciğerinin iki lobu arasından çıkardıkları parça büyük ilgi görüyor. Kasaplar Çarşısı esnafından Rıdvan Ökmen (30), genellikle şişe takılıp mangalda pişirilen ciğer bezinin lezzetli olduğunu belirterek, "Ciğer bezi yürekle birlikte de pişiriliyor. Kuyruk yağı niyetine yenilebiliyor. Çok lezzetli bir şey, pişirilince çok güzel oluyor. Ciğer bezi, akciğerin iki lobunun arasındadır. Yemekte de kullanılabiliyor. Kilosunu 10 liradan satıyoruz. Talep çok, bulunamıyor. Kimileri gelip alabilmek için sıra bekliyor" dedi.

Ökmen, günde her bir dükkanda en az 15-20 kilo sattıkları ciğer bezini kendilerinin de tükettiklerini ve lezzetli olduğu için talepleri karşılayamadıklarını ifade etti.

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