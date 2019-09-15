HABER

Kebabın ve sakatatın başkenti Adana'da yeni gözde ciğer bezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 09:09 | Son Güncelleme

ADANA Kasaplar Çarşısı'nda satışa sunulan 'ciğer bezi' olarak bilinen akciğerin iki lobu arasındaki sakatat, ilgi görüyor.

Kebabın ve sakatatın başkenti Adana'da yeni gözde ciğer bezi

Akif ÖZDEMİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA Kasaplar Çarşısı'nda satışa sunulan 'ciğer bezi' olarak bilinen akciğerin iki lobu arasındaki sakatat, ilgi görüyor. Kasaplar, kilosunu 10 liradan sattıkları ciğer bezi için yoğun bir talep aldıklarını söyledi.
Adanalı kasapların küçükbaş hayvanların akciğerinin iki lobu arasından çıkardıkları parça büyük ilgi görüyor. Kasaplar Çarşısı esnafından Rıdvan Ökmen (30), genellikle şişe takılıp mangalda pişirilen ciğer bezinin lezzetli olduğunu belirterek, "Ciğer bezi yürekle birlikte de pişiriliyor. Kuyruk yağı niyetine yenilebiliyor. Çok lezzetli bir şey, pişirilince çok güzel oluyor. Ciğer bezi, akciğerin iki lobunun arasındadır. Yemekte de kullanılabiliyor. Kilosunu 10 liradan satıyoruz. Talep çok, bulunamıyor. Kimileri gelip alabilmek için sıra bekliyor" dedi.
Ökmen, günde her bir dükkanda en az 15-20 kilo sattıkları ciğer bezini kendilerinin de tükettiklerini ve lezzetli olduğu için talepleri karşılayamadıklarını ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Kebabın ve sakatatın başkenti Adana'da yeni gözde ciğer beziKebabın ve sakatatın başkenti Adana'da yeni gözde ciğer beziKebabın ve sakatatın başkenti Adana'da yeni gözde ciğer beziKebabın ve sakatatın başkenti Adana'da yeni gözde ciğer bezi

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Mobilya ustasından 'Bir kuş da sen barındır' kampanyasıMobilya ustasından 'Bir kuş da sen barındır' kampanyası
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar varAfyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...

Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı!

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı!

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Korkunç şüphe! 'İnsanlığımızdan utanıyoruz'

Korkunç şüphe! 'İnsanlığımızdan utanıyoruz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bayrampaşa'da otelde yangın!

Otelde büyük panik! Tahliye edildiler

Iğdır'da bir asker şehit oldu

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

Çankırı'da vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

Evlerine giremediler! Geceyi dışarıda geçirdiler

Kırklareli'nde Pavli Panayırı'na yoğun ilgi!

Herkes oraya akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Su tankerinin freni patladı! Sonrası korkunç

Su tankerinin freni patladı! Sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.