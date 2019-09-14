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Kebabıyla damakları coşturan lezzet: Birecik patlıcanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 12:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Birecik patlıcanı, kebabıyla damaklarda unutulmayan lezzet bırakıyor - Yıllın sıcak aylarında yetişen patlıcandan yapılan kebaplar, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor - Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam: - "Patlıcanımız 35 çeşit yemeğe lezzet katmasının yanında kebabıyla da dünyada ve ülkemizde büyük bir üne kavuşmuştur"

SALİH DARICI - Şanlıurfa'da, coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Birecik patlıcanı, kebabıyla damaklarda unutulmayan bir lezzet bırakıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca "Birecik patlıcanı" ismiyle coğrafi işaret belgesiyle tescillenen yöresel ürün, Fırat Nehri kenarında bulunan ilçenin mikro klima özelliği sayesinde lezzetiyle biliniyor.

Birecik patlıcanı, yuvarlak olarak kesildikten sonra parçalarının arasına zırhlanmış kuzu eti konularak yapılan kebabıyla damaklarda ayrı bir tat bırakıyor. Patlıcanlı kebabı yiyenler, unutamadıkları bu lezzeti yeniden tatmak için bölgeye tekrar geliyor.

Yılın sıcak aylarında yetişen patlıcandan yapılan kebaplar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede yetişen patlıcanın lezzetiyle ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin birçok yerine gönderilen bu patlıcanın, "Birecik patlıcanı" adıyla satışa sunulduğunu ifade eden Mirkelam, "Patlıcanımız 35 çeşit yemeğe lezzet katmasının yanında kebabıyla da dünyada ve ülkemizde büyük bir üne kavuşmuştur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde birçok lokantada Birecik patlıcanı ile patlıcanlı kebap yapılmaktadır." dedi.

35 yıllık kebap ustası Kadir Gülbaba da Birecik patlıcanının lezzetini yörenin iklim şartlarından aldığını belirtti.

Yörede yetiştirilen patlıcanın büyük bir kısmının kebap olarak tüketildiğini vurgulayan Gülbaba, şöyle devam etti:

"Patlıcanları yuvarlak kestikten sonra aralarına zırh ile çekilmiş içinde biraz kuyruk yağı olan kuzu eti gelecek şekilde şişlere yerleştirilir. Daha sonra şişler, közlenmiş ateş üstüne konulur ve patlıcan kebabı güzelce pişirilir. Pişirme işleminden sonra patlıcan kebabı, servis tabağında yanında lavaş ekmek, közde pişirilmiş biber, domates ve soğan ile servis edilir. Gerçekten patlıcan kebabının tadına baktığınızda böyle bir lezzetin hiçbir yerde olmadığını anlayacaksınız."

- Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Gülbaba, Birecik patlıcanının belli dönemlerde yetişmesinden dolayı kebabının tadına bakmak isteyenlerin bu dönemde yoğunluk oluşturduğunu ifade etti.

Patlıcan kebabını yemek için en ideal dönemin ağustos-kasım ayları olduğunu vurgulayan Gülbaba, şunları kaydetti:

"Birecik patlıcanı mevsimi ağustos ayında başlar kasım ayında son bulur. Bu aylar içerisinde müşterimizin çoğunluğu yerli ve yabancı turistlerden oluşuyor. Daha önce yiyenlerin mutlaka bir kez daha patlıcan kebabı yemek için yöremizi tercih ettiklerini görüyoruz. Yoğunluk yaşadığımız hafta sonu günlerinde günlük yaklaşık 500 ile 700 kişiye patlıcan kebabı çıkarıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti için elimizden geldiğince çok titiz ve ilçemize yakışır şekilde davranıyoruz. Müşterilerimiz de lezzetimizden memnun bir şekilde ilçemizden ayrılıyor."

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Birecik kebab lezzet PATLICANLI KEBAP Şanlıurfa

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