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Keban Baraj gölünde erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 15:38 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ’da, Keban Baraj gölünde kimliği henüz belirsiz kişiye ait erkek cesedi bulundu.

Keban Baraj gölünde erkek cesedi bulundu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, Keban Baraj gölünde kimliği henüz belirsiz kişiye ait erkek cesedi bulundu.
Elazığ-Çemişgezek feribotunda seyahat eden yolcular, su üstünde ceset fark edip, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekneyle kıyıya çıkarılan erkeğe ait cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.
Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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