HABER

Keban Baraj gölünde erkek cesedi bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 17:27 | Son Güncelleme

CANSIZ BEDEN, KAYIP EMEKLİ ÖĞRETMENE AİTMİŞ Elazığ'daki Keban Baraj gölünde bulunan cansız bedenin, yaklaşık 10 ay önce kaybolduğu belirtilen, 2 çocuk babası, emekli öğretmen Sami Çetindağ'a (61) ait olduğu belirlendi.

Keban Baraj gölünde erkek cesedi bulundu (2)

CANSIZ BEDEN, KAYIP EMEKLİ ÖĞRETMENE AİTMİŞ
Elazığ'daki Keban Baraj gölünde bulunan cansız bedenin, yaklaşık 10 ay önce kaybolduğu belirtilen, 2 çocuk babası, emekli öğretmen Sami Çetindağ'a (61) ait olduğu belirlendi.
Sami Çetindağ, 14 Aralık 2017 tarihinde, kent merkezindeki evinden çıkıp, bindiği 23 BR 381 plakalı otomobiliyle uzaklaşmış, ailesi bir daha haber alamamıştı. Aile fertlerince polise kayıp başvurusunda bulunulunca Çetindağ'ı arama çalışması başlatılmıştı. Keban Barajı yakınlarında, 14 gün sonra sonra otomobil bulunmuş; ancak emekli öğretmenin izine rastlanılmamıştı. Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca görevlendirilen su altı kurtarma timi, gölde arama yapmış ve sonuç alınamamıştı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÇipleniyorlar! Anahtar, kredi kartı, bilet deri altında olacak...Çipleniyorlar! Anahtar, kredi kartı, bilet deri altında olacak...
Diyarbakır'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde İsveç sorumlusu tutuklandıDiyarbakır'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde İsveç sorumlusu tutuklandı
Erol Evgin: MÜYOBİR telifler konusunda adil davranmıyorErol Evgin: MÜYOBİR telifler konusunda adil davranmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

İmran Öğretmen'in ölümünde korkunç şüphe! 'Aldattım' deyince...

İmran Öğretmen'in ölümünde korkunç şüphe! 'Aldattım' deyince...

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

E-5'te 'insanlık ölmemiş' dedirten an! Gören kahroldu

E-5'te 'insanlık ölmemiş' dedirten an! Gören kahroldu

Sivaslı muhtar buldu! Köylüler şaşkın! Öldürüp kaçıyor

Sivaslı muhtar buldu! Köylüler şaşkın! Öldürüp kaçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.