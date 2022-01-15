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Keban Barajı'nda görüldü, hemen telefona sarıldı! Bu balığın havyarı 2 milyon

15.01.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda Keban Baraj gölünde görülmeye başlanan Sibirya Mersin balığı bir balıkçının daha ağına takıldı. İlk defa böyle bir türle karşılaşan balıkçı, şaşkınlık yaşarken, ağa takılan balığı yeniden göle bıraktı. Sibirya Mersin balığının havyarının 2 milyon liraya kadar alıcı bulduğu biliniyor.

Keban Barajı'nda görüldü, hemen telefona sarıldı! Bu balığın havyarı 2 milyon

Son zamanlarda Keban Baraj Gölünde balıkçıların ağına takılan Sibirya Mersin balığı yeniden görüldü. Sabahın erken saatlerinde göle ağ atan balıkçı Celal Bağ, ağı çıkardığında hiç görmediği bir balığın olduğunu fark etti.

KARŞISINDA GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ağa takılan balığı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Bağ, "Sabah balık avına çıktık. Ağımızı çektiğimizde farklı bir balık ile karşılaştık. Bu balığı görünce ilk önce çok şaşırdım daha önceden farklı arkadaşların da ağına takılmıştı fakat ben ilk defa gördüm. Telefonumla fotoğrafını çektikten sonra balığı, yeniden suya bıraktım” dedi.

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Sibirya Mersin balığının havyarının 2 milyon liraya kadar alıcı bulduğu biliniyor.

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(İHA)

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