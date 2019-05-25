Keban Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Keban Baraj Gölü'nde su kodunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle baraj havzasındaki pancar, buğday, arpa ve hayvan yemi ekili alan su altında kaldı.

Son 10-15 yıldır kuraklığın etkisiyle üreticiler, Keban Baraj Gölü havzasında suların çekildiği verimli alanlara şeker pancarı, buğday, arpa, pamuk, mısır ve domates gibi ürünler ekiyor. Baraj havzasına yakın Çağlar, Yenikapı, Elmapınarı ve Yünlüce köyü sakinleri her yıl olduğu gibi bu yıl da suların çekilmesini fırsat bilip yaklaşık 20 bin dönüm civarındaki DSİ'ye ait araziye başta şeker pancarı, buğday ve arpa gibi çeşitli ürünler ekti.

Baraj gölündeki su kodunun, bu yıl Fırat Havzası'na düşen bol yağışlardan ve Fırat Nehri'ni besleyen Peri, Karasu ve Murat nehirlerinden gelen taşkın su etkisiyle 844.19 metreye yükselmesinden dolayı baraj havzasındaki yaklaşık 20 bin dönüm ekili alan su altında kaldı. Geçimlerini tarımla sağlayan üreticiler bu yılki emeklerinin boşa gitmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

- "Her sene 835-836 kodunda duran bir suydu"