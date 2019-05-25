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Keban Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 14:48 | Son Güncelleme

Elazığ'da, Keban Baraj Gölü'nde su kodunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle baraj havzasındaki ekili araziler zarar gördü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Keban Baraj Gölü'nde su kodunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle baraj havzasındaki pancar, buğday, arpa ve hayvan yemi ekili alan su altında kaldı.

Son 10-15 yıldır kuraklığın etkisiyle üreticiler, Keban Baraj Gölü havzasında suların çekildiği verimli alanlara şeker pancarı, buğday, arpa, pamuk, mısır ve domates gibi ürünler ekiyor. Baraj havzasına yakın Çağlar, Yenikapı, Elmapınarı ve Yünlüce köyü sakinleri her yıl olduğu gibi bu yıl da suların çekilmesini fırsat bilip yaklaşık 20 bin dönüm civarındaki DSİ'ye ait araziye başta şeker pancarı, buğday ve arpa gibi çeşitli ürünler ekti.

Baraj gölündeki su kodunun, bu yıl Fırat Havzası'na düşen bol yağışlardan ve Fırat Nehri'ni besleyen Peri, Karasu ve Murat nehirlerinden gelen taşkın su etkisiyle 844.19 metreye yükselmesinden dolayı baraj havzasındaki yaklaşık 20 bin dönüm ekili alan su altında kaldı. Geçimlerini tarımla sağlayan üreticiler bu yılki emeklerinin boşa gitmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

- "Her sene 835-836 kodunda duran bir suydu"

Yünlüce köyü sakinlerinden Şerif Aslan, AA muhabirine, bu yıl baraj havzasında yaklaşık 700 dönüm alana pancar, buğday ve arpa ektiğini belirtti.

Her yıl kuraklıktan dolayı baraj havzasındaki verimli toprakları ekerek geçimlerini sağladıklarını ancak bu yılki bol yağışların kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Aslan, "Mağdur olduk. Bu yıl bütün masraflarımız boşa gitti, hiç beklemediğimiz bir duruma düştük. Her yıl 835-836 kodunda duran bir suydu. Bu sene de aynı durumda kalır sandık. Maalesef tam tersine bol yağışlardan dolayı tüm ekili arazilerimiz suyun altında kaldı." dedi.

- "Mağdur durumdayım"

Yeniköy sakinlerinden Ercüment Yıldırım ise hayvan yemi ekili arazisinin baraj suyunun altında kaldığını, beslemesi gereken 15 büyükbaş hayvanı olduğunu aktardı.

Yıldırım, "Köyümüzde 100 dönüme yakın araziyi sular altında kaldı. Hayvanlarıma ot ekmiştim, diğerlerinin buğday, arpa ve şeker pancarıdır. Mağdur durumdayım." diye konuştu.

- 3 bin dönüm pancar ekili alanda su altında kaldı

Elazığ Şeker Fabrikasında ekim ve dikim çavuşu Mehmet Aksu da Yurtbaşı ve Mollakendi beldeleri ile Çağlar, Elmapınarı, Yünlüce, Yenikapı köyü yakınlarındaki 3 bin dönüm pancar ekili alanın da baraj sularının yükselmesinden etkilendiğini dile getirdi.

Bu ekili alanlarının baraj havzasındaki araziler olduğunu aktaran Aksu, "Kuraklıktan dolayı su fazla yükselmiyordu. 1974 ve 2004'te su kodu yükselmişti. Ama barajın en fazla şişmesi bu yıl oldu. Tapulu arazilere kadar ulaştı. Kapaklar açıldı, su belki çekilir ama üretici zarar gördü." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Keban Barajı Gölü su kodu

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