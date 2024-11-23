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  4. Kebapçı Bedri Usta'nın acı kaybı! Kardeşi 20. kattan düşerek feci şekilde can verdi

Kebapçı Bedri Usta'nın acı kaybı! Kardeşi 20. kattan düşerek feci şekilde can verdi

23.11.2024 01:13
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Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğdu, rezidansın 20'nci katından zemine düşerek hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun iki çocuk babası olduğu ve bir süredir ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

Kebapçı Bedri Usta'nın acı kaybı! Kardeşi 20. kattan düşerek feci şekilde can verdi

Olay, Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre adının Orhan Aydoğdu olduğu öğrenilen şahıs, rezidansın 20'nci katındaki daireden zemine düştü.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Orhan Aydoğdu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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BEDRİ USTANIN KARDEŞİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hayatını kaybeden şahsın ailesi ve yakınları olay yerine geldi. Olay yerine 'Bedri Usta' olarak bilinen ünlü kebapçı Bedrettin Aydoğdu'nun da geldiği görüldü. Ölen Orhan Aydoğdu'nun, Bedrettin Aydoğdu'nun erkek kardeşi olduğu, iki çocuk babası olduğu ve bir süredir ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir Rezidans
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