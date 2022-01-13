HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Kebapçı' diye ticari marka olabilir mi? Hollanda'da Türk restoranlarının kavgasına mahkeme son verdi

'Kebapçı' diye ticari marka olabilir mi? Hollanda'da Türk restoranlarının kavgasına mahkeme son verdi

13.01.2022 03:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'daki Lahey Bölge Mahkemesi, Türkçe'de kebap ve ızgara et ürünleri satılan lokantalar için kullanılan "Kebapçı" kelimesini, ticari marka olarak kabul ederek, bu ismi tescil ettiren Amsterdam'daki restoran dışındaki işletmelerde kullanılamayacağına karar verdi.

'Kebapçı' diye ticari marka olabilir mi? Hollanda'da Türk restoranlarının kavgasına mahkeme son verdi

Hollanda'daki Lahey Bölge Mahkemesi, Türkçe'de kebap ve ızgara et ürünleri satılan lokantalar için kullanılan "Kebapçı" kelimesini, ticari marka olarak kabul ederek, bu ismi tescil ettiren Amsterdam'daki restoran dışındaki işletmelerde kullanılamayacağına karar verdi.

Hollanda'da başkent Amsterdam ve Lahey'deki iki farklı Türk restoranının "Kebapçı" adını kullanması üzerine olay mahkemeye yansıdı.

Amsterdam'da 2017 yılında açılan "Kebapçı" adlı restoran, bu ismi bütün Benelüks (Belçika, Lüksemburg, Hollanda) ülkelerinde ticari marka olarak tescil ettirdi.

Lahey'de bu yılın başlarında açılan bir restoran da "Kebapçı Den Haag" adını alarak Amsterdam'daki işletmeninkine benzer, boğa kafasından oluşan bir logo hazırladı.

Amsterdam'daki Kebapçı, Lahey'deki restorandan ismini ve logosunu değiştirmesini istedi. Ancak Kebapçı Den Haag adlı işletme bu çağrıyı reddetti.

Bunun üzerine Amsterdam'daki işletme mahkemeye başvurarak, Lahey'deki restoranın marka ihlali yaptığını savundu.

Lahey'deki restoran, "kebapçı" ya da "kebap evi" sözcüklerinin Türkçe'de yaygın olarak kullanıldığını ve fırın ya da kasap gibi, kebap yenebilecek yerleri tanımlayan bir terim olduğunu belirtti. Bu nedenle, ticari marka adı olarak kabul edilemeyeceğini savundu.

İki markanın logoları da birbirine benziyor

Ancak RTL kanalının haberine göre Lahey Bölge Mahkemesi, Kebapçı Den Haag adlı restoranın savunmasını kabul etmedi ve bu işletmenin ticari marka ihlali yaptığına karar verdi.

Mahkeme, Benelüks ülkelerindeki ortalama tüketicilerin çoğunlukla Türkçe bilmediğini ve kebapçının genel bir ifade olduğunu anlamayacağını vurguladı.

Hakime göre, Türkçe konuşan nüfus Hollanda'da ortalama tüketici olarak kabul edilemez.

Türkçe bilmeyen ilgili kamuoyunun da "kebapçı" adını ticari marka yerine, tamamlayıcı gösterge olarak algılayacağını gösteren bir durum yok.

Bu nedenle mahkeme kebapçı sözcüğünün, ticari marka olarak yeterince ayırt edici olduğuna karar verdi.

Mahkeme, ticari marka ihlali yapan Lahey'deki restoranın kebapçı adından vazgeçerek, logosunu da değiştirmesini istedi.

Kebapçı Den Haag adlı restoran, ismini değiştirmediği her gün için Amsterdam'daki işletmeye günlük bin euro ödemek zorunda kalacak.

Mahkemeye göre bu miktar 75 bin euroya kadar çıkabilecek.

Ayrıca 7 bin 200 euroluk mahkeme giderlerinin de Lahey'deki restoran tarafından ödenmesine karar verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
2 yaşındaki Ayşenur ölü bulundu! Aile üyeleri gözaltında2 yaşındaki Ayşenur ölü bulundu! Aile üyeleri gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.