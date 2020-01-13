HABER
  4. Kebapçıda çılgın kavga! Böylesi görülmedi

Kebapçıda çılgın kavga! Böylesi görülmedi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.01.2020 13:55 | Son Güncelleme

Müşterilerin cep telefonuyla kaydedilen kavga görüntüleri uzun süre akıllardan silinecek gibi görünmüyor. Olayın geçtiği yer ise İngiltere'de bir kebapçı!

Kebapçıda çılgın kavga! Böylesi görülmedi

İngiltere’nin Portsmouth kentinde bir hazır yemek dükkânında, alkollü oldukları belirtilen müşteriler işyerinde kavgaya tutuşunca dükkân çalışanları ayırmaya çalıştı ancak taraflar bir türlü kavgayı bırakmadı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANDI

Kavga edenlerin hemen yanındaki masada oturan 52 yaşındaki Chris Hill isimli adam ise hiçbir şey olmamış gibi telefonuyla oynamaya ve yemeğini yemeğe devam etti.

"KEBABIMIN TADINI ÇIKARTIYORDUM"

Başka bir müşteri tarafından cep telefon ile kaydedilen kavganın ve Hill’in görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası İngiliz basını Hill’in peşine düştü. Kısa sürede sosyal medyada adeta fenomen olan adam olayla ilgili olarak, “Bir süre sonra kalkmayı düşündüm ama kebabımın tadını çıkartıyordum, gerçi patatesler çok lezzetli değildi” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
İranlı sporcu sert mesajla ülkesini terk ettiİranlı sporcu sert mesajla ülkesini terk etti
Erdoğan İtalya Başbakanı'nı Kabul EdiyorErdoğan İtalya Başbakanı'nı Kabul Ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere kavga Kebap Portsmouth

En Çok Okunan Haberler

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İranlı sporcu sert mesajla ülkesini terk etti

İranlı sporcu sert mesajla ülkesini terk etti

Avustralya'da deve itlafı yeni bir uygulama değil!

Deve itlafı yeni bir uygulama değil!

Kritik Libya toplantısı Moskova'da başladı!

Kritik Libya toplantısı Moskova'da başladı!

Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı

Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı

Rusya’nın balistik füzesi Kazakistan’a düştü

Rusya’nın balistik füzesi Kazakistan’a düştü

Ay seyahati için yanına kız arkadaşı arıyor!

Ay seyahati için yanına kız arkadaşı arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.