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Kebapçıda panik anları! "Karımın tütününe zehir kattınız"

21.01.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki bir kebapçıda panik anları yaşandı. Kebapçıya giren bir kişi, “Karımın tütününe zehir kattınız” diyerek belinden çıkardığı bıçakla paniğe neden oldu. Olay sonrası kaçan şüpheli, yaklaşık 50 metre sonra bir kavgaya karıştı. Kavgada şüpheli ile bir kişi daha yaralandı.

Kebapçıda panik anları! "Karımın tütününe zehir kattınız"

Panik anlarının yaşandığı olay, Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı kebapçıya giren A.T., “Karımın tütününe zehir kattınız” diyerek belinden çıkardığı bıçakla panik yaşattı.

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KAÇIP KAVGAYA KARIŞTI

Daha sonrasında olay yerinden kaçan A.T., 50 metre sonra kavgaya karıştı. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgada A.T. ve S.M. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Karasu Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

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Burada yapılan ilk tedavi sonrasında A.T. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)

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