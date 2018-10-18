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Kebapçının otopark girişine bırakılan 'el bombası' fünyeyle patlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 20:57 | Son Güncelleme

ADANA'da, kebapçının otopark girişine bırakılan 'el bombası' polis ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önleminin ardından fünye ile patlatıldı.

Kebapçının otopark girişine bırakılan 'el bombası' fünyeyle patlatıldı

Çağlar ÖZTÜRK/ARANA, (DHA)- ADANA'da, kebapçının otopark girişine bırakılan 'el bombası' polis ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önleminin ardından fünye ile patlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Çukurova İlçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kebapçıya ait otoparkın girişinde el bombası gören çalışanlar polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, el bombasını fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Ekipler, bombayı bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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Kebapçının otopark girişine bırakılan 'el bombası' fünyeyle patlatıldıKebapçının otopark girişine bırakılan 'el bombası' fünyeyle patlatıldı

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