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Kebapçıyı av tüfeği ile vuran 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 17:04 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, iş yerini kapatırken husumetli olduğu E.Ç.

Kebapçıyı av tüfeği ile vuran 2 kişi yakalandı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, iş yerini kapatırken husumetli olduğu E.Ç. ve F.Ç. tarafından av tüfeğiyle vurulan kebapçı İmam K. hastanede tedaviye alındı. E.Ç. ve F.Ç. polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.
Olay, Girne Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda meydana geldi. İş yerini kapatmaya çalışan kebapçı İmam K.'ye husumetli olduğu E.Ç. ve F.Ç. motosikletle bölgeden geçerken seslendi. İmam K. dönmeden av tüfeğiyle ateş açan iki kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı. İmam K. tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İmam K.'nin başında ve sırtının çeşitli yerlerinde saçma yarası olduğu belirlendi. İmam K.'nin hayati tehlikeyi atlattığı bildirilirken, E.Ç. ve F.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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